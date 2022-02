Met de Sony WF1000xm3 oordopjes kan je en lang muziek luisteren en ze vervolgens ook weer snel opladen. Ben je benieuwd? lees op deze pagina meer over deze draadloze oortjes.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Sony WF1000xm3 specificaties

De WF1000xm3 van het Japanse Sony zijn draadloze oordopjes ideaal voor sporten, fietsen of gewoon om muziek te luisteren en bellen. Deze oordopjes hebben een ruisonderdrukking-optie. Hiermee wordt al het omgevingsgeluid gedempt. Deze functie werkt niet uitstekend omdat de technologie is geplaatst in deze in-ear oordopjes, in plaats van in een over-ear koptelefoon. Als deze functie is ingeschakeld gaan de ingebouwde accu’s zo’n zes uur mee. Mochten ze toch opraken dan is het mogelijk om de oortjes snel weer te gebruiken na een korte pitstop. Als je deze oordopjes tien minuten oplaadt, zijn ze weer anderhalf uur te gebruiken. Het opbergdoosje heeft tevens een ingebouwde batterij en zorgt totaal voor een accuduur van 24 uur.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Eenvoudig verbinding maken

Telefoons met nfc-technologie kunnen eenvoudig verbinding maken met de Sony WF1000xm3. Houdt de oordopjes in hun beschermdoosje tegen het nfc-punt van de telefoon aan en de verbinding is binnen enkele seconden gemaakt. Natuurlijk is het ook mogelijk om op de ‘gewone’ manier te verbinden via Bluetooth. Ook kan je je eigen geluidsinstellingen aanpassen in een equalizer met de Sony Headphones Connect app. Zo kan je, zonder bedrading die in de weg zit, makkelijk luisteren naar jouw favoriete artiest of podcast.