4 manieren (en de beste) om een foto te versturen in WhatsApp

Wil je een foto versturen via WhatsApp? Dan ben je vast benieuwd naar de verschillen tussen het maken van de foto in WhatsApp zelf en het maken van de foto met de camera-app. Wij vertellen je er alles over.

Foto versturen in WhatsApp: inleveren op kwaliteit

Heb jij je weleens afgevraagd wat er met de kwaliteit van een foto gebeurt als je die in WhatsApp maakt en naar iemand verstuurt? Dat zit zo. Wanneer je in WhatsApp op het camera-icoon drukt, gebruik je niet altijd de volledige cameraverwerking van je toestel.

In de standaard camera-app van je telefoon zitten vaak geavanceerde technieken als HDR, AI-beeldverwerking, ruisonderdrukking en een speciale nachtmodus. WhatsApp daarentegen maakt gebruik van een eenvoudigere camerainterface. Daardoor kan de beeldkwaliteit van foto’s die je in WhatsApp maakt en verstuurt iets minder goed zijn. Dit merk je vooral bij snelle bewegingen, weinig licht en zoomfoto’s.

We hebben vier manieren om foto’s via WhatsApp te versturen op een rijtje gezet, inclusief alle voor- en nadelen. Zo weet jij welke manier het best is voor jouw situatie!

Foto maken in WhatsApp zelf

1. Camera in WhatsApp + standaardkwaliteit

Ga naar het contact of de groep in WhatsApp naar wie je een foto wil sturen; Tik vervolgens onderin de balk op het icoontje van de camera; Neem een foto en tik op de pijl rechts onderin beeld om die in standaardkwaliteit te versturen.

Dit is veruit de meestgebruikte methode. Nadeel is dat de foto door WhatsApp voor verzending erg sterk wordt gecomprimeerd. De resolutie is meestal maximaal 1024 pixels aan de lange zijde en de bestandsgrootte is klein (50-300KB). Dat heeft ook voordelen: foto’s worden snel verstuurd en nemen weinig opslagruimte in bij de ontvanger.

2. Camera in WhatsApp + hoge kwaliteit

Ga naar het contact of de groep in WhatsApp naar wie je een foto wil sturen; Tik vervolgens onderin de balk op het icoontje van de camera; Neem een foto en tik daarna bovenin op het HD-icoon; Hierna kun je de foto versturen via de pijl rechts onderin beeld.

Deze manier gebruik je wanneer je de fotokwaliteit iets belangrijker vindt. Het nadeel is dat WhatsApp de foto nog steeds comprimeert, maar wel minder sterk dan bij de standaardkwaliteit. De resolutie ligt meestal rond de 2048 pixels aan de lange zijde. De bestandsgrootte is wel wat groter (200 KB – 1 MB). Daardoor duurt het versturen iets langer en neemt de foto iets meer opslagruimte in op het toestel van de ander.

Foto maken in camera-app

3. Foto met camera-app + verzenden als foto

Maak een foto met je camera-app; Open WhatsApp en ga naar het contact of de groep naar wie je de foto wil sturen; Tik op het paperclip-icoon en vervolgens op ‘Galerij’; Hier selecteer je de zojuist gemaakte foto, je verstuurt deze via de pijl rechtsonder.

Deze manier is wat omslachtiger dan de eerste twee, omdat je eerst de camera-app van je telefoon gebruikt. Wanneer je de foto daarna via WhatsApp verstuurt, wordt deze nog steeds gecomprimeerd. Ook hier ligt de resolutie meestal rond de 2048 pixels. De bestandsgrootte verschilt vaak weinig van de vorige methode (200 KB – 1 MB). Wel is de kwaliteit van de foto soms iets beter dan wanneer je deze direct in WhatsApp maakt.

4. Foto met camera-app + verzenden als bijlage

Maak een foto met je camera-app; Open WhatsApp en ga naar het contact of de groep naar wie je de foto wil sturen; Tik op het paperclip-icoon en vervolgens op ‘Document’; Hier heb je de optie om een foto uit je galerij te selecteren; Kies de foto en verstuur deze als bijlage via de pijl rechtsonder.

Als we het hebben over het behoud van kwaliteit, dan is deze manier veruit de beste. Je volgt deze stappen als je zeker wil zijn dat de foto in de allerbeste kwaliteit bij de ander terechtkomt. De foto wordt niet gecomprimeerd en blijft dus in de originele kwaliteit. Qua resolutie praat je voor moderne telefoons al snel over 4000 – 8000 pixels en de bestandsgrootte is al snel enkele MB’s (soms wel 10 MB).

Let op: omdat je de foto als bestand verstuurt, zie je helaas geen preview in WhatsApp. Je moet dus zeker zijn van de foto die je stuurt en niet per ongeluk de verkeerde selecteren.

Hoe verstuur jij het liefst foto’s in WhatsApp, of ligt dat echt aan de situatie? Deel jouw ervaringen in de reacties en volg ons op Instagram en TikTok voor de nieuwste video’s!