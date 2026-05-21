Deze Android-app lost je grootste wifi-ergernis op

De app WiFi Analyzer geeft je meer inzicht in jouw thuisnetwerk. Daarmee zouden je je verbindingsfrustraties verleden tijd moeten zijn.

Wifi-frustraties

We kennen allemaal de frustratie van een slechte wifi-verbinding. Je zit lekker naar een film op Netflix te kijken en hij begint ineens te bufferen. Of je zit met je vrienden te videobellen en alles begint te haperen. Hoe irritant.

Het eerste wat we vaak denken, is dat het aan providers zoals Ziggo of KPN ligt, maar de kans is groter dat het probleem vanuit je huis komt. Met de handige app WiFi Analyzer kun je precies zien wat er misgaat.

Wat doet WiFi Analyzer?

De Android-app laat zien hoe sterk je wifi-signaal is en welke kanalen in jouw buurt drukbezet zijn. Dit is handig als je in een appartementencomplex woont. Daar zitten routers elkaar vaak in de weg.

WiFi Analyzer laat in realtime zien welke netwerken er actief zijn en op welke frequenties ze draaien. Zo kan het haperen van je wifi vaak al opgelost worden door bijvoorbeeld te wisselen van de 2,4GHz-band naar de 5GHz-band.

Ook handig is dat je met de app door je huis kunt lopen om het bereik te testen. Zo zie je direct waar het signaal zwakker wordt. Misschien staat je router simpelweg niet op de beste plek, of heb je juist een wifi-versterker nodig. Ook kunnen deze tips je helpen.

2,4GHz vaak overbelast

Daarnaast maakt de app onderscheid tussen verschillende wifi-banden. De bekende 2,4GHz-band heeft meestal het grootste bereik, maar raakt ook sneller overbelast en daardoor kan je wifi-verbinding trager aanvoelen.

De 5GHz-band is vaak sneller en stabieler, al ligt het bereik iets lager. Nieuwere routers ondersteunen soms ook 6GHz, wat voor minder haperingen in je verbinding zorgt, omdat daar simpelweg nog niet zoveel mensen op zitten.

Opvallend genoeg vraagt de app om locatietoegang. Dat klinkt misschien vreemd voor een wifi-tool, maar Android vereist die toestemming voor het scannen van draadloze netwerken. Je locatie wordt verder niet opgeslagen door de app.

Dus heb je regelmatig last van traag of instabiel internet, dan kan WiFi Analyzer wellicht helpen om de oorzaak sneller te vinden. De app is te downloaden in de Google Play Store via de knop hieronder.

