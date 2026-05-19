Probeer deze vragen eens uit met Gemini voor Home

Met Gemini voor Home kun je veel meer vragen stellen dan met de Google Assistent. Inspiratie nodig? Dan helpen we je op weg: probeer deze vragen eens uit.

Wat kun je aan Gemini voor Home vragen?

Gemini voor Home kun je voor een groot deel op dezelfde manier gebruiken als de Google Assistent. Je kunt je slimme apparaten besturen, vragen wat het weer is, een timer zetten enzovoort. Toch zijn de mogelijkheden van Gemini veel uitgebreider.

Kennis

Met de Google Assistent in je Nest Speaker kun je wel kennisvragen stellen, maar meestal wordt er dan een stukje voorgelezen van een website waar vaak niet eens het antwoord in staat. Gemini weet veel meer.

Begin met “Hey Google” of “Ok, Google” en vervolgens:

…wat is het verschil tussen VR, AR en mixed reality?

…leg aan mijn 8 jarige kind uit hoe magneten werken.

…wat betekent generatief?

…welk landdier is het snelst?

…als ik duizend euro in mijn spaarrekening heb met een rente van 3,6 procent. Hoeveel geld heb dan over zes jaar?

…mijn kraan lekt: wat kan ik daar aan doen?

…mijn gootsteen loopt niet door: wat kan ik daar aan doen?

…waarom gaat mijn laptop niet aan?

Entertainment

Qua entertainment is Gemini erg flexibel. Zo hoef je niet een exacte titel te geven van een podcast of muziek voor op je slimme speaker (of een video voor op je slimme scherm) maar kun je het ook ongeveer beschrijven.

Begin met “Hey Google” of “Ok, Google” en vervolgens:

…speel die muziek van de ene film waarin ze de ruimte ingaan om een asteroïde op te blazen.

….waar gaat het liedje over waar ik nu naar aan het luisteren ben?

…speel het populairste nummer uit augustus 1985 af.

…laat me een video zien van hoe je pizzadeeg maakt.

…speel de nieuwste aflevering van de podcast Hard Fork af.

…speel een recente podcast af waarin Sam Altman te gast was.

…wat is die nieuwe film voor kinderen met Mario er in?

…verplaats de muziek naar keuken speaker.

…ik heb net The Boys uitgekeken. Welke serie is aan te raden als ik van die stijl houd?

Apparaten

Bij het besturen van je slimme apparaten ben je ook een stuk flexibeler. Zo kun je zelf je bewoordingen kiezen en meerdere opdrachten in een enkele zin noemen. Met een abonnement op Home Premium is er nog meer mogelijk.

Begin met “Hey Google” of “Ok, Google” en vervolgens:

…doe alle lampen aan behalve in de woonkamer.

…doe de lampen op 40 procent, zet de temperatuur op 21 graden en zet de televisie aan.

…het is te donker binnen.

…doe de lampen over tien minuten uit.

…zet een wekker voor morgen tien minuten voordat de zon opkomt.

…toon mij de camera in de achtertuin. (op een slim scherm)

…werden er gisteren pakketjes bezorgd? (met een abonnement)

…heeft iemand vandaag met de hond gelopen? (met een abonnement)

Koken

Veel mensen stellen tijdens het koken vragen via hun slimme speaker of slimme scherm. Je hebt dan vieze handen en zit met een snelle vraag. Gemini kan daar veel beter mee helpen.

Begin met “Hey Google” of “Ok, Google” en vervolgens:

…herinner mij een week voor kerst er aan dat ik kerstboodschappen doe.

…zet de ingrediënten voor een pasta pesto op mijn boodschappenlijstje.

…hoeveel zalm heb ik nodig voor 6 personen?

…hoe maak ik een gezonde saladedressing?

…geef een recept voor volkoren pannenkoeken.

…hoe lang moet ik broccoli koken?

…mijn koriander is op, waar kan ik dat het beste mee vervangen?

…zet een timer voor voor een zachtgekookt ei.

…ik maak erwtensoep voor een grote groep. Stel drie simpele gerechten of snacks voor die daar goed bij passen.

Extra

Daarnaast is er natuurlijk nog veel meer mogelijk. Hieronder daarom wat extra inspiratie.

Begin met “Hey Google” of “Ok, Google” en vervolgens:

…ik heb morgen een belangrijke presentatie en ik ben zenuwachtig, geef tips hoe ik mij het beste kan voorbereiden.

…ik moet een cadeautje verzinnen voor iemand die heel erg van fietsen houdt, heb je een idee?

…vertel mij een grap.

…geef mij een raadsel.

…rol een 20-zijdige dobbelsteen.

…het regent en ik heb wat ideeën nodig om te doen met mijn kind van vijf.

…maak een lijst met dingen die we nodig hebben voor een weekend weg.

…op welke dag kan ik deze week het beste een hike doen?

Zo bevalt Gemini voor Home

Op dit moment is Gemini voor Home enkel nog beschikbaar via vroege toegang. Android Planet heeft het alvast getest.