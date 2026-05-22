Met deze truc oogt jouw Samsung direct een stuk rustiger (+video!)

Vind je het startscherm van je Samsung te druk door alle appnamen onder de iconen? Dan kun je die namen eenvoudig uitschakelen. Zo krijg je een rustiger en strakker overzicht.

Namen van apps verwijderen: zo werkt dat

Veel apps op je telefoon weet je blindelings te vinden. Zeker als je applicaties dagelijks gebruikt. Ze staan ook nog eens vaak op een vaste plek op je startscherm. Daarnaast zijn veel apps gemakkelijk te herkennen aan hun logo. We kunnen die van apps als WhatsApp, Instagram, YouTube en Spotify allemaal dromen.

Dat er standaard namen onder apps staan, is voor jou dus wellicht niet eens nodig. Je zorgt voor meer rust op je startscherm door ze te verwijderen. Deze functie is vanaf One UI 6.0 (Android 14) standaard op Samsungs aanwezig. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

Ontgrendel je Samsung en hou je beeldscherm ingedrukt; Nu verschijnt er een menu. Druk onderin op ‘Instellingen’ (het tandwieltje); In het volgende scherm zie je ‘App-labels weergeven op startscherm’. Dit staat nu nog aan. Zet het schuifje uit om de namen van apps direct te verwijderen. Klaar!

Swipe omhoog en nu zie je op je startscherm alleen nog maar de appicoontjes staan zonder de naam. Dat ziet er erg minimalistisch en clean uit. Toch moeite met een app vinden? Volg het stappenplan en zet het schuifje gewoon weer aan.

Bekijk de video hieronder als je er toch niet helemaal uitkomt.

