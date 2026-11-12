WhatsApp introduceert eenmalige berichten (maar let hier goed op)

Je bent het al gewend van foto’s, video’s en spraakberichten: de optie om die te versturen zodat de ander ze maar één keer kan bekijken of beluisteren. Die functie komt zeer waarschijnlijk ook naar tekstberichten in WhatsApp.

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Tekstberichten die verdwijnen na bekijken

De mensen van de website WABetaInfo zijn in een testversie van WhatsApp gedoken. Daar is alle reden voor, want het bedrijf test momenteel een zeer interessante functie: eenmalig te bekijken tekstberichten. De functie wordt momenteel uitgerold naar een deel van de bètatesters (versie 2.26.45.6) van de chat-app.

De functie voor tekstberichten gaat op dezelfde manier werken als nu al het geval is voor media en spraakberichten. Je typt een bericht en houdt vervolgens de verzendknop ingedrukt. In het menu dat verschijnt, kun je kiezen voor de optie ‘View Once’ (eenmalige weergave).

De ontvanger kan het tekstbericht vervolgens maar één keer openen. Zodra diegene het afzonderlijke scherm met het bericht sluit, is het niet meer mogelijk om het opnieuw te bekijken.

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Dit moet je nog meer weten

Als de functie beschikbaar is, toont WhatsApp onderaan het scherm een korte instructiemelding. Daarin staat dat je de verzendknop ingedrukt kunt houden om een tekstbericht eenmalig te laten bekijken. Je tikt dan op ‘OK’ om door te gaan.

Een tekstbericht dat als ‘Eenmalig bekijken’ is verzonden, verschijnt niet automatisch in de chat. Je moet erop tikken om het te lezen, waarna het in een apart venster wordt geopend. Wanneer de ontvanger dit venster sluit, kan hij of zij het bericht niet opnieuw openen.

WhatsApp vervangt het bericht ook door een indicator die aangeeft dat het is geopend. Zo weet de afzender dat de ontvanger het bericht heeft bekeken, mits de leesbewijzen zijn ingeschakeld.

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Dit kan niet (en dit zijn de gevaren)

Zodra een bericht is geopend, is het niet langer beschikbaar voor de afzender of de ontvanger. Het kan ook niet worden gekopieerd, doorgestuurd of opgeslagen door de ontvanger. WhatsApp blokkeert bovendien het maken van screenshots en schermopnames in de app terwijl de ontvanger een ‘view-once’-bericht bekijkt. Dat is een vergelijkbare beperking als bij bankapps of andere apps met gevoelige informatie.

Maar wie echt kwaad in de zin heeft, kan een bericht dat met eenmalige weergave is verzonden natuurlijk ook met een externe camera vastleggen. Daar is niks aan te doen. Hier moet je dus zeker rekening mee houden.

De functie is momenteel alleen beschikbaar voor een deel van de WhatsApp-bètatesters. De komende weken moeten meer testers toegang krijgen. Wanneer iedereen met de nieuwe functie aan de slag kan, is nog niet bekend.