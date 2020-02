Advertenties blokkeren bespaart niet alleen accu, maar ook data. In dit artikel laten we je zien wat een adblocker is en hoe je ‘m op je Android-smartphone kunt instellen.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De beste adblocker voor Android

Het blokkeren van advertenties is controversieel. Adblockers maken de internetervaring voor Android-gebruikers beter, maar ontnemen websites van inkomsten. Vind je een website, zoals Android Planet, de moeite waard? Dan helpt het enorm om deze op de zogeheten ‘whitelist’ te plaatsen. Je maakt hierbij een uitzondering in adblock aan, zodat de website inkomsten blijft verdienen door advertenties te tonen. Je vindt deze optie doorgaans in de instellingen van je Android-adblocker.

1. Browsers met adblocker

De Play Store schrijft voor dat het blokkeren van advertenties niet is toegestaan. Veel adblockers voor Android zijn daarom niet in de officiële winkel te downloaden. Wel kun je ze handmatig buiten de Play Store om downloaden en installeren. Voor de meeste gebruikers is het daarom het handigst om een browser met ingebouwde adblocker te gebruiken. Deze staan namelijk ‘gewoon’ in de Play Store.

Populaire browsers die advertenties (kunnen) blokkeren zijn onder meer Brave, Firefox Focus en Opera. Deze apps leggen reclames automatisch het zwijgen op zodat jij rustig kunt browsen. Bovendien is het blokkeren van advertenties gunstig voor je databundel, want websites zijn minder zwaar. Gebruik je Firefox? Dan moet je hiervoor wel eerst een add-on installeren. Ben je Google Chrome-gebruiker? Deze browser blokkeert enkel heftige, indringende reclames. Advertenties die volgens Google door de beugel kunnen en jou niet (teveel) storen , worden dus wel getoond.

→ Download Brave in Google Play (gratis)

→ Download Firefox Focus in Google Play (gratis)

→ Download Google Chrome in Google Play (gratis)

→ Download Opera in Google Play (gratis)

2. AdShield

Wil je liever niet van browser wisselen, maar wel advertenties weren? Dan is AdShield een aanrader. Dit programma blokkeert advertenties in de meeste browsers en werkt zowel op wifi-netwerken als mobiele data-netwerken. AdShield weert advertenties in alle soorten en maten, maar laat zo nu en dan een reclame door. Deze kun je vervolgens toevoegen aan het filter, waarna de reclame op de zwarte lijst belandt.

AdShield werkt met de meeste populaire apps samen, maar om alles uit het programma te halen raden de makers aan om Yandex te downloaden, een relatief onbekende browser. Een nadeel van AdShield is dat de app in de regel geen advertenties uit apps tegenhoudt, zoals YouTube. Ook kost het programma (een klein beetje) geld.

→ Download AdShield in Google Play (2,09 euro)

3. Adblock Browser for Android

Wil je toch liever een aparte Adblocker-browser voor Android, maar heb je geen zin in al teveel moeite? Dan moet je bij Adblock Browser zijn. Deze app is gemaakt door het team achter Adblock Plus, een populaire adblocker voor de computer. Adblock Plus werkt dan ook zoals je gewend bent. Na het opstarten van de app verdwijnen advertenties automatisch als sneeuw voor de zon.

Adblock Browser kan bovendien eenvoudig al je favorieten en andere instellingen uit je bestaande browser overnemen. De app heeft ook een incognitomodus en laadt pagina’s sneller dan andere browsers, volgens de ontwikkelaars. Dit komt doordat advertenties niet alleen verborgen worden, maar geblokkeerd worden voordat ze überhaupt gedownload zijn. Tot slot blokkeert Adblock Browser trackers. Deze bestandjes houden je internetgebruik in de gaten en verkopen deze informatie aan adverteerders, datahandelaars en andere schimmige figuren.

→ Download Adblock Browser in Google Play (gratis)



4. AdGuard

Kun je met apk-bestanden overweg en zoek je een adblocker voor zowel je computer, smartphone als tablet? Dan is AdGuard een interessant programma. De app blokkeert advertenties namelijk ontzettend grondig zonder root-toegang nodig te hebben. Bovendien is het programma beschikbaar voor zo goed als alle platforms.

De werking van AdGuard is ietwat technisch. Het programma zet een zogeheten vpn-verbinding open om advertenties om de tuin te leiden. Het komt erop neer dat jij geen reclames tegenkomt tijdens het browsen. AdGuard heeft een gratis en betaalde versie. Door jaarlijks 25 euro te betalen worden advertenties niet alleen in de browser gewist, maar ook in andere apps (zoals YouTube). Bovendien kun je AdGuard gelijktijdig op drie apparaten gebruiken.

De Android-adblocker staat niet in de Play Store, maar moet via de website van AdGuard als apk-bestand gedownload worden. Dit klinkt ingewikkelder dan het is. Weet je niet helemaal hoe dit moet? Lees dan onze handleiding voor het installeren van apk-bestanden op Android. Hierin leggen we uitgebreid uit hoe dit werkt.

→ Download AdGuard via AdGuard.com (abonnement optioneel)

5. Blokada

Blokada is net als AdGuard een open source-oplossing om advertenties tegen te houden, maar dan gratis. In tegenstelling tot AdAway, zie hieronder, heb je geen root-toegang nodig voor Blokada. De app is verrassend compleet en blokkeert reclames in zowel apps als websites. Bovendien maakt het hierbij niet uit of je internet via een wifi-internet, of onderweg mobiele data gebruikt.

De app werkt ongeveer hetzelfde als AdGuard, al verschillen de resultaten per gebruiker. De enige manier om erachter te komen welke adblocker jou het best bevalt, is door ze uit te proberen. Blokada is in ieder geval een behoorlijk diepgravend programma, dat je zelfs individuele advertentienetwerken laat blokkeren. Ook toont de app op het startscherm hoeveel advertenties al geblokkeerd zijn. Blokada moet je net als AdGuard buiten de Play Store om als apk-bestand installeren.

→ Download Blokada via Blokada.org (gratis)

6. AdAway

AdAway is een Android-adblocker voor de technisch onderlegde gebruiker. De app heeft namelijk root-toegang nodig. Hierbij wordt een systeembestand van Android aangepast, het zogeheten hosts-bestand. Door alle domeinnamen van reclamesites hierin te verwerken met een ip-adres dat nergens naartoe leidt, kan je smartphone helemaal geen verbinding maken om advertenties te downloaden. Een behoorlijk ingrijpende oplossing dus, maar wel heel effectief.

Klinkt bovenstaande als abracadabra voor je? We nemen het je niet kwalijk. AdAway is namelijk alleen een aanrader voor de technisch onderlegde mensen en hobbyisten onder ons. Hier staat tegenover dat deze vorm van advertenties blokkeren het minst van je accu vraagt en ook de beste resultaten oplevert. Bovendien is het gratis en kun je het programma grotendeels aanpassen.

→ Download AdAway via AdAway.org (gratis)