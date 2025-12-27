2 jaar Ziggo Internet & TV nu met gratis Samsung Smart TV cadeau!

5 tips voor een frisse start van je smartphone in 2026

Jeroen Timmermans
27 december 2025, 12:06
3 min leestijd
Je huis of schuur opruimen kan zomaar een van je goede voornemens zijn, maar hoe zit het eigenlijk met je telefoon? Ga voor een sneller en veiliger toestel in het nieuwe jaar met onze simpele tips!

Extra veilig en opgeruimd 2026 in

Een minder volle telefoon is sneller en overzichtelijker. Ook is je toestel vast nog wat veiliger te maken. Met onze tips geef je je smartphone een frisse start om 2026 goed mee in te luiden. Lees snel verder!

1. Lenteschoonmaak

Ga eens kritisch door je apps en kijk welke je weinig of zelfs nooit gebruikt. Verwijder ze voor extra opslag op je toestel en om wat meer overzicht te krijgen. Ga ook eens door je foto’s en video’s, bijvoorbeeld via Google Foto’s, mocht je die app gebruiken.

Deze app is heel handig vanwege de ingebouwde opties om je archief goed op te schonen. Kijk maar:

  • Open Google Foto’s en tik op je profielicoon rechtsboven;
  • Kies ‘Ruimte vrijmaken op dit apparaat’;
  • Bevestig je keuze om de dubbel opgeslagen foto’s en video’s te verwijderen. Afhankelijk van de te wissen bestandsgrootte kan dit proces eventjes duren.
google pixel 10 Pro Fold review

2. Minder meldingen in 2026

Wil jij wat minder afleiding in het nieuwe jaar? Schakel onnodige notificaties uit en je zult je verbazen over het verschil. Dat doe je zo:

  1. Ga naar je telefooninstellingen;
  2. Tik op ‘Meldingen’ en kies daar voor ‘Alle apps’ of ‘Alles beheren’;
  3. Nu kun je per app kiezen of en zo ja, welke meldingen je wil toestaan.

Tip hierbij is om alleen meldingen toe te staan voor apps waar je direct op wil reageren, zoals berichten en je agenda.

3. Ga voor extra privacy: beperk machtigingen

Voor je het weet hebben tal van apps toegang tot je microfoon, camera of locatie. Maar zeg nou zelf: hebben die apps daar ook echt altijd toegang tot nodig? Het kan geen kwaad om tijdens een verloren uurtje door je apps te gaan en de machtigingen in te stellen op ‘alleen tijdens gebruik’.

4. Is je beveiliging nog up-to-date?

Dat is een goede vraag om jezelf te stellen zo op het eind van het jaar. Zo pak je dat slim aan:

  • Ga naar je telefooninstellingen;
  • Kies hier voor ‘Beveiliging & privacy’ of iets vergelijkbaars;
  • Hier kun je onder andere instellen dat er automatisch (beveiligings)updates worden gedaan.

5. Maak een back-up

Als je zorgt dat je regelmatig een back-up laat maken via Google One, dan hou je een heleboel gegevens veilig. Denk aan je apps en app-gegevens, belgeschiedenis, contacten, SMS-berichten en bepaalde telefooninstellingen en voorkeuren. Volg deze simpele stappen:

  • Ga naar je telefooninstellingen;
  • Kies hier voor ‘Google’ (staat vaak ergens onderaan);
  • Ga naar ‘Back-up beheren’ en maak een back-up. Vaak heb je ook nog de optie voor maandelijkse automatische updates.

Bonustip: wees extra lief voor je batterij

Zoals je al eerder kon lezen, is het goed voor je telefoon als die niet te warm wordt. Slim laden is daar een belangrijk onderdeel van.

Check bijvoorbeeld of jouw telefoon een ‘geoptimaliseerd opladen’-functie heeft. Die voorkomt dat het percentage te lang op 100 procent blijft staan. Bij nieuwere Samsung-, Pixel- en OnePlus-toestellen vind je die functie vaak bij de batterij-instellingen. En als je dan toch bezig bent, kun je op sommige telefoons instellen dat er überhaupt maar tot 80 procent wordt geladen.

Basisfuncties Backup en beveiliging

