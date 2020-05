Een screenshot oftewel schermafbeelding maken in Android 10 kan op verschillende manieren. Android Planet legt de drie populairste en meest gebruiksvriendelijke manieren uit.

Android 10 screenshot maken

Al jaren kun je een screenshot maken op je Android-smartphone of -tablet. Hartstikke handig als je een beeld wil delen met een bekende, of omdat je een beeld wil bewaren voor later. Heb je aan een stilstaand plaatje niet genoeg? Je kan ook een schermopname van je Android-toestel maken. Zie het als een filmpje van wat er op je beeld gebeurt. Slim als je iemand wil uitleggen hoe een bepaalde instelling of app werkt, bijvoorbeeld.

1. Druk de knoppen in

De oudste en dus meest gangbare manier om een screenshot te maken is door twee fysieke knoppen tegelijk in te drukken. Op veruit de meeste toestellen zijn dat de aan- en uitknop en volumetoets omlaag. Sommige telefoons gebruiken de aan- en uitknop met de volumetoets omhoog, of de thuisknop in plaats van een volumetoets. Als het scherm eenmalig flitst, is de schermafbeelding gemaakt.

2. Via het aan-uit-menu

Sinds Android 9.0 (Pie) kun je ook een screenshot maken door de aan- en uitknop een paar seconden in te drukken. Er verschijnt dan een klein menu in beeld met diverse opties. Eén van die opties is ‘Schermafdruk’. Klik er één keer op en je hebt een schermafbeelding.

3. Gebruik je vingers

Een groeiend aantal smartphones laat je een screenshot maken op een derde manier, namelijk door je vingers te gebruiken. Op een OnePlus-toestel kun je bijvoorbeeld met drie vingers tegelijk over het scherm vegen om een schermafbeelding te maken. Op een Huawei-smartphone tik je juist tweemaal met je knokkel op het display en voilà; een screenshot.

Een aantal andere merken bieden soortgelijke features aan. Je kan het beste het instellingenmenu van je smartphone induiken om te achterhalen of jouw toestel geschikt is. Mogelijk werkt de feature alleen als je een nieuwere Android-versie gebruikt.

Heb je een iPhone, dan werken deze Android-tips uiteraard niet. Op onze zustersite iPhoned leggen we uit hoe je met een iPhone een screenshot maakt.

De hele maand mei staat Android Planet in het teken van creativiteit met je Android-toestel. Screenshots maken is één van die dingen, maar je kan natuurlijk nog veel meer leuke en handige dingen doen. Hieronder vind je meer tips voor beeld, muziek, personalisatie en meer.

