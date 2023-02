In 4 stappen controleren welke Android-versie op je toestel staat

Dagelijks lees je op Android Planet welke mogelijkheden je Android-toestel heeft en welke smartphones de moeite waard zijn. Maar lang niet alle functies zijn beschikbaar op alle apparaten.

Stap voor stap: welke Android-versie heb ik?

Om te zien op welke Android-versie jouw toestel draait, volg je onderstaande stappen. In ons Android versies-overzicht zie je wat de meest recente editie van het besturingssysteem is en hoe de versies van elkaar verschillen.

Ga naar de Instellingen-app op je smartphone; Scrol naar beneden en kies ‘Over de telefoon’ of een soortgelijke sectie; Bij het onderdeel ‘Android-versie’ of ‘Software-info’ zie je welke software op je toestel is geïnstalleerd is; Ga terug naar het hoofdmenu en selecteer ‘Systeem’ en dan ‘Systeemupdate’ om te zien of er een update beschikbaar is voor jouw toestel.

In het scherm ‘Over de telefoon’ is nog meer informatie op te vragen, zoals het IMEI- en telefoonnummer. Dat laatste is handig als je een vreemde simkaart in het toestel hebt gestoken en wilt controleren wat het nummer is. Het modelnummer komt ook van pas om te achterhalen of een bepaalde app wel op jouw toestel werkt. In de Play Store wordt bij elke app aangegeven welke Android-versie je minimaal nodig hebt.

Aantal updates afhankelijk van fabrikant

Steeds vaker speelt het update-beleid van een fabrikant mee in de beoordeling van een smartphone. Zo wordt Samsung bijvoorbeeld geprezen voor vier jaar aan Android-updates en vijf jaar beveiliging, maar bleek de Asus Zenfone 9 – ondanks dat het een erg goed toestel is – geen aanrader. Deze krijgt namelijk maar twee jaar aan Android-updates.

Het is dus een goed idee om rekening te houden met het update-beleid van de fabrikant. Zo weet je zeker dat je lang genoeg met je smartphone door kunt.

Android-versie bepaalt welke apps je kunt gebruiken

De Android-versie waarop jouw smartphone of tablet draait, is van invloed op welke apps je kunt downloaden en installeren. Populaire applicaties als WhatsApp en Facebook draaien ook op oudere versies, maar er zijn genoeg apps en games die een hogere versie vereisen. Beschikt jouw toestel daar niet over, dan kun je de app simpelweg niet gebruiken.

Daarnaast brengt elke nieuwe Android-versie een hoop nieuwe functies verbeteringen met zich mee, onder meer op het gebied van beveiliging. Oudere versies bevatten regelmatig ernstige beveiligingslekken die met latere updates zijn gedicht. Als je toestel geen updates meer ontvangt (omdat het bijvoorbeeld ouder is dan drie/vier jaar), dan is het aan te raden om het op een gegeven moment te vervangen.