Met deze 5 functies in de camera-app maak je nóg mooiere foto’s

De camera-app op je smartphone heeft een heleboel handige functies die je misschien nog nooit hebt gebruikt. We lichten er vijf uit waarmee jij vanaf nu nog betere foto’s schiet.

Verborgen functies in je camera-app

Smartphonefabrikanten willen veel functies aanbieden, maar jou niet overweldigen met tientallen knopjes in de camera-app. Daarom zijn sommige mogelijkheden ver weggestopt in allerlei menu’s en submenu’s. Dat is begrijpelijk, maar ook jammer. Sommige heb je misschien nog nooit gezien, terwijl ze je wel kunnen helpen om (nog) mooiere foto’s te maken.

Iedere fabrikant heeft natuurlijk zijn eigen camera-app en de functies kunnen onderling verschillen. Ze hebben ook niet altijd dezelfde naam. De meeste (moderne) smartphones beschikken echter wel over een variant op de functies die we hieronder noemen. Je vindt ze doorgaans in de instellingen van de app.

1. Compositiehulp/kadrering

In de zoeker van veel ‘echte’ camera’s vind je zogenaamde rasterlijnen. Die tonen een bepaalde vlakverdeling waardoor je makkelijker een goede compositie kunt maken. Er bestaat bijvoorbeeld een regel die zegt dat de horizon op 1/3e of 2/3e van je foto moet zitten. Dat ziet er vaak spannender uit dan in het midden.

Ook in de camera-app van je smartphone is deze functie zeker te vinden. Je kiest vaak zelfs uit meerdere soorten rasters. Daarnaast hebben veel telefoons nog een extraatje. Omdat er vele sensoren in het toestel zitten, kan de app heel precies bepalen of je je telefoon recht houdt of niet. Met deze ‘leveler’ zie je bijvoorbeeld hoeveel graden je foto uit het lood staat. Zowel verticaal als horizontaal. Als alles precies recht is, krijgen de lijntjes een andere kleur en weet je dat je goed zit. Dat ziet er op de Google Pixel 10 Pro zo uit:

2. Maak foto’s in hoge resolutie

Waarschijnlijk hebben de camera’s op je smartphone een resolutie van wel 50 megapixel of nog hoger. Toch schiet je met de standaardinstellingen vrijwel altijd foto’s van ongeveer 12 megapixel. Eén van de redenen daarvoor is dat kiekjes in de volledige resolutie meer ruimte innemen.

Wil je al die pixels tóch benutten? Tik dan op de functie ‘hi-res’ (of een soortgelijke benaming) in de camera-app. Het is dan gemakkelijker om in te croppen op je foto omdat je meer resolutie overhoudt. Prints van je foto’s kunnen er, zeker op een groter formaat, ook scherper uitzien.

Dit werkt wel het beste in goed verlichte situaties. In het donker heb je er weinig profijt van. Sterker nog: dan zien foto’s in iets lagere resolutie er vaak beter uit.

3. Pas de beeldverhouding aan

Smartphones maken bijna altijd foto’s met een beeldverhouding van 4 staat tot 3. Daar is een simpele verklaring voor: dat is ook de verhouding van de camerasensor. Op die manier gebruik je dus alle pixels en krijg je de hoogste kwaliteit.

Toch zijn er redenen om een andere beeldverhouding te willen gebruiken. Door een veel bredere foto te schieten, krijgen je creaties bijvoorbeeld een filmische look. Natuurlijk kun je je kiekjes ook achteraf bijsnijden, maar je leert anders kijken door ze meteen in bijvoorbeeld 16 staat tot 9 te schieten.

Elke smartphone biedt meerdere beeldverhoudingen aan, maar de precieze opties verschillen per toestel. Soms kun je de verhuiding direct in de app aanpassen, soms moet je iets dieper de menu’s induiken.

4. Draai je selfies om

Je maakt een selfie en als je hem terugkijkt is het beeld omgedraaid… Herkenbaar? Dat komt omdat een frontcamera werkt als een spiegel. Vanuit die spiegel gezien is links rechts en rechts juist links. Veel smartphones corrigeren dit tegenwoordig automatisch, maar niet allemaal. Ook kun je natuurlijk per ongeluk op een verkeerd knopje hebben gedrukt.

Gelukkig is het heel eenvoudig om je selfies weer om te draaien. Vaak heet deze functie ‘Selfies spiegelen’ of ‘Behoud selfies zoals ze zijn’. Even op tikken en klaar is kees.

5. Kies voor mooiere kleuren

Wie de allermooiste kleuren wil in zijn foto’s, moet daar zijn best voor doen. Standaard kiezen smartphones namelijk voor tinten die er op zoveel mogelijk beeldschermen goed uitzien. Moderne smartphones, maar ook high-end televisies en sommige laptops of monitoren, hebben echter geavanceerde oled-displays die meer kleuren kunnen tonen dan oude lcd-schermen.

Om daar gebruik van te maken duik je wederom de instellingen van de camera-app in. Als jouw smartphone een breder kleurenspectrum kan laten zien, zul je een functie aantreffen met een naam als ‘Rijke kleuren in foto’s’ (Pixel 10 Pro) of ’10-bits kleur’ (OnePlus 15).

Als je deze functie inschakelt, bevatten je foto’s een tot wel 25 procent breder kleurenspectrum. Die zie je natuurlijk wel alleen als je ze op een scherm bekijkt dat die kleuren ook daadwerkelijk kan weergeven. Sterker nog: wanneer je ze aanschouwt op een ouderwetse monitor zien ze er mogelijk minder goed uit dan ‘normale’ foto’s.

