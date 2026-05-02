Maak mooiere foto’s in de zon met je mobiel: 4 simpele tips

Foto’s in zonnige omstandigheden zijn vaak erg mooi, maar pas op dat het felle licht je kiekjes niet tóch verpest. Wij hebben 4 handige tips voor je.

Foto’s in de zon: let op deze 4 zaken

Je hoeft helemaal geen camera-expert te zijn om mooie foto’s met je smartphone te maken. In dit artikel focussen we op fotograferen in zonnige omstandigheden. Hoe zorg je dat die kiekjes vaker lukken, dan mislukken? Wij vertellen je het!

Tip 1. Gebruik de HDR-modus

Een inkoppertje, maar vast niet bij iedereen bekend. Op de meeste moderne Android-apparaten zit er in de camera-app een interessante instelling: HDR, hi-res of een iets met een vergelijkbare naam. Wanneer je de HDR-modus aanzet, benut je bij iedere foto alle pixels van je telefooncamera’s. Het is dan gemakkelijker om in te croppen op je foto omdat je meer resolutie overhoudt.

Zeker op een groter formaat zien je foto´s er vaak scherper uit. HDR werkt overigens het best in goed verlichte situaties. Ook bij landschappen of tegenlicht maakt dit een groot verschil. In het donker heb je er weinig profijt van; dan zien foto’s in iets lagere resolutie er zelfs vaak iets beter uit. Hieronder zie je waar je de automatische HDR-modus vindt op de OnePlus 15.

Open je camera-app; Tik op de drie streepjes rechts bovenin; Hier kun je ‘HDR Auto’ in- of uitschakelen.

Tip 2. Let op reflecties en glans

Zonlicht kan harde reflecties geven op huid, water of glas. Het kan dan helpen om je hoek een beetje te veranderen. Speel een beetje met de hoogte en ga lichtjes door je knieën. Soms maakt een kleine stap opzij ook al een groot verschil. Maak gerust een paar verschillende foto’s met variaties in de hoek. Later kies je dan gemakkelijk de beste, de rest kun je direct van je toestel verwijderen.

Tip 3. Zet rasters en waterpas aan

Door de felle zon kan het zomaar zijn dat je het lastig vindt om rechte foto’s te maken. Daarvoor tover je gewoon een raster tevoorschijn. Ook hiervoor duik je even in de camera-instellingen. Je kiest vaak uit meerdere soorten rasters of lijnen. Daarnaast hebben veel telefoons nog een extraatje.

Omdat er vele sensoren in een toestel zitten, kan de camera-app heel precies bepalen of je je telefoon recht houdt of niet. Op nieuwere Google Pixel-telefoons krijgen lijntjes bijvoorbeeld een andere kleur zodat je weet dat je goed zit. Maar ook op onze OnePlus 15 werkt dat zo, getuige het gouden lijntje in het midden van de foto hieronder.

Open je camera-app; Tik op de drie streepjes rechts bovenin; Tik nu op ‘Instellingen”; Ga naar ‘Compositiehulp’, ‘Compositie’ of iets vergelijkbaars. Zo vind je snel alle opties die jouw telefoon specifiek biedt.

Tip 4. Vermijd de middagzon (als het kan)

Je hebt natuurlijk niet altijd de luxe om een paar uur te wachten om een foto te maken. Soms dient er zich een moment aan waar je direct een plaatje van wil schieten. Toch is het de moeite om soms even te plannen wanneer je iets op de foto gaat zetten. Ben je bijvoorbeeld op citytrip en wil je per se de mooiste foto’s van een bepaald gebouw, uitzicht of een andere bezienswaardigheid?

Vermijd dan een fotosessie tussen 11 en 15 uur. Tijdens die uren is het licht vaak hard en onflatterend. In de ochtend en late middag (golden hour) heb je veel meer kans op mooie resultaten. Dat komt door het warmere, zachtere licht dat je dan vaak hebt en de langere schaduwen.

Meer fotogratietips voor jouw Android-telefoon