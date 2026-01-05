Problemen met draadloos opladen? Probeer deze 6 tips

Draadloos opladen is erg gemakkelijk, maar dan moet je natuurlijk geen problemen tegenkomen. Gebeurt er niks als je je smartphone op de lader legt? Lees dan snel onze tips!

Problemen met draadloos opladen oplossen

Problemen met draadloos opladen zijn erg vervelend. Vooral als je verwacht dat je smartphone vol is en hij leeg blijkt te zijn, kan dat je dag aardig verpesten. Gelukkig hebben we een aantal tips waarmee je deze problemen, hopelijk, snel weer oplost.

1. Controleer of je smartphone goed op de lader ligt

In veruit de meeste gevallen zijn problemen met draadloos opladen te wijten aan een verkeerde positionering van je smartphone. Hij moet precies goed op de lader liggen, zodat de zogenaamde ‘spoelen’, die voor de energieoverdracht zorgen, met elkaar in contact staan. Als je toestel niet oplaadt, zouden we dus altijd eerst proberen om hem te verschuiven. Wanneer hij goed ligt, kleurt het lampje van je lader doorgaans groen. Ook zie je vaak een animatie op het scherm van je telefoon.

Als je smartphone over ingebouwde magneten beschikt, zoals de Google Pixel 10, is draadloos opladen een stuk makkelijker. Wanneer je een magnetische lader aanschaft, worden de spoelen namelijk automatisch uitgelijnd. Voor smartphones zonder deze magneten kun je vaak een hoesje aanschaffen die deze functionaliteit toevoegt.

2. Verwijder je hoesje

Over hoesjes gesproken: sommige zijn niet geschikt voor draadloos laden. Dat geldt vooral voor exemplaren die dikker zijn dan drie millimeter of als er metaal in is verwerkt. Voor veruit de meeste hoesjes die je anno 2026 koopt, geldt overigens dat ze er wél geschikt voor zijn. Toch kan het lonen om je hoesje te verwijderen en te kijken of je smartphone dan toch oplaadt.

3. Start je smartphone opnieuw op

Soms zorgen tijdelijke softwareproblemen ervoor dat bepaalde functies van je smartphone niet goed werken. Voor je in paniek raakt, is het daarom aan te raden om je toestel even opnieuw op te starten. Dan begin je met een schone lei en zijn deze problemen vaak in één klap opgelost. Ook is het verstandig om eventuele software-updates te installeren.

4. Controleer of je smartphone draadloos opladen ondersteunt

We durven het bijna niet te vragen, maar weet je zeker dat jouw smartphone draadloos opladen ondersteunt? Die informatie kun je online gemakkelijk terugvinden. Je zou de eerste niet zijn die zijn toestel op een draadloze lader legt terwijl hij daar helemaal niet geschikt voor is.

In ons artikel over draadloos opladen met Samsung vind je bijvoorbeeld terug welke modellen wel en niet draadloos accusap kunnen tanken. Een populair toestel als de Galaxy A56 kan dat bijvoorbeeld niet, terwijl je dat misschien wel zou verwachten.

5. Probeer een andere lader

Het probleem hoeft natuurlijk niet bij jouw smartphone te liggen. Ook de draadloze lader kan kapot zijn. Als bovenstaande tips geen oplossing bieden, kun je altijd nog een andere lader proberen. Het is ook denkbaar dat de adapter die je gebruikt om de draadloze oplader mee van stroom te voorzien onvoldoende kracht levert.

Heb je al onze tips geprobeerd en ervaar je nog steeds problemen met draadloos opladen? Dan zit er nog maar één ding op: contact opnemen met de winkel waar je jouw smartphone hebt gekocht. Waarschijnlijk is er een hardwareprobleem dat alleen met een reparatie opgelost kan worden.

