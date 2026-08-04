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Batterijpercentage beter in beeld? Zo doe je dat op je Samsung

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
4 augustus 2026, 13:15
1 min leestijd
Batterijpercentage beter in beeld? Zo doe je dat op je Samsung

Android staat bekend om zijn uitgebreide mogelijkheden om het uiterlijk van je telefoon aan te passen. Zelfs de manier waarop de batterijstatus wordt weergegeven. Zo pas je dat aan op je Samsung-telefoon.

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Batterijpercentage subtieler weergeven

Het aanpassen van de weergave van het batterijpercentage maakt slechts een klein verschil, maar kan toch interessant zijn als je een iets rustiger beeldscherm wil. Kijk vooral wat jij prettiger vindt door onderstaande stappen te doorlopen.

  1. Ga naar de ‘Instellingen’;

  2. Tik op ‘Meldingen’;

    In het volgende scherm kies je voor ‘Statusbalk’.

  3. Onder de drie opties voor de ‘Meldingstijl’ staat ‘Achtergrond batterij weergeven’. Zet de schuifregelaar uit.

    Het pilvormige balkje met daarin het batterijpercentage verdwijnt. In plaats daarvan zie je alleen nog het percentage (met procentteken). Dat kan voor sommige mensen iets rustiger ogen.

Persoonlijke voorkeur

Het blijft een persoonlijke keuze wat je liever ziet, want voor beide weergaven is iets te zeggen. Een witte achtergrond met alleen het percentage oogt minimalistischer. Door het contrast valt het percentage goed op. Anderen vinden de weergave zonder extra grafische omlijsting juist beter leesbaar. Waarom Samsung het procentteken hier toevoegt, is onbekend. Iedereen weet immers dat het om een percentage gaat.

In tegenstelling tot enkele andere merken, biedt Samsung momenteel niet de optie om het balkje in een andere kleur dan wit weer te geven. Een kleurindicatie, bijvoorbeeld groen, geel, oranje of rood, maakt de batterijstatus meestal namelijk snel scanbaar.

De video staat ook online

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, in onderstaande video legt redacteur Sebastiën alles nog eens extra duidelijk uit.

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