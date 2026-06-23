Samsung-telefoon bijna leeg? Dit moet je doen! (+video)

Is je Samsung-telefoon bijna levenloos en heb je geen lader bij de hand? Schakel snel deze drie dingen in om het maximale uit je batterij te halen!

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Energie besparen met je Samsung

Als je er ineens achterkomt dat je telefoon bijna leeg is, raak dan niet in paniek. Pas zo snel mogelijk drie zaken aan in je instellingen. Het zijn geen wondermiddelen, maar hopelijk is de combinatie van onze tips genoeg om de batterijduur iets te verlengen.

Tip 1: stop met scannen

Ga naar de Telefooninstellingen en open vervolgens ‘Verbindingen‘; Zoek nu naar ‘Meer verbindingsinstellingen‘ en tik hierop. Schakel ‘Apparaten in de buurt‘ uit door middel van het schuifje; Dit bespaart direct een beetje batterij, omdat je toestel niet de hele tijd hoeft te scannen naar telefoons, bluetooth-speakers en andere apparaten om mee te verbinden.

Tip 2: schakel ververssnelheid terug

Ga weer terug naar de Instellingen en vervolgens naar ‘Display‘; Hier zoek je naar ‘Vloeiende beweging‘. Dit verander je van ‘Aanpasbaar’ naar ‘Standaard‘; Hiermee gaat de verversingssnelheid naar maximaal 60Hz, waardoor het scherm minder vaak wordt ververst. Dit verlaagt het energieverbruik. Vooral bij veel scrollen (bijvoorbeeld op social media) kan dit een merkbaar verschil maken.

Tip 3: verlaag de verwerkingssnelheid

Ga voor de laatste keer terug naar de Instellingen van je toestel. Hier kies je ‘Apparaatonderhoud‘; Scrol tot je bij ‘Prestatieprofiel‘ komt en tik hierop; Verander het profiel van ‘Standaard’ naar ‘Licht‘; Met deze instelling legt je Samsung minder nadruk op maximale prestaties en meer op energiezuinigheid. Daardoor kan de batterij iets langer meegaan.

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De video staat ook online

Kom je er niet helemaal uit met onze stappenplannen hierboven? Geen zorgen, in onderstaande video van redacteur Sebastiën komen alle tips duidelijk in beeld!

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