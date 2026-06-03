Staat deze malware-scanfunctie al aan op jouw Samsung? (+video!)

Wie apps downloadt, wil natuurlijk wel weten of die te vertrouwen zijn. Gelukkig heeft Samsung een handig trucje zodat alle apps op je telefoon gescand worden. Zo zet je dit aan.

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Scan de apps op je telefoon op malware

Malware is een verzamelnaam voor kwaadaardige software bedoeld om systemen te beschadigen, te verstoren of om ongeoorloofd toegang te krijgen tot gegevens. Denk aan virussen, wormen, ransomware en spyware. Apps kunnen ook malware bevatten. Bijvoorbeeld applicaties die stiekem je gegevens stelen, ongewenste advertenties tonen of je microfoon en camera misbruiken.

Wist je dat er op jouw Samsung-telefoon een functie zit die apps scant op malware, maar dat deze niet altijd standaard aanstaat? Check snel hoe het zit op jouw telefoon en verhoog direct je veiligheid. Hieronder lees je hoe dat werkt.

Ga naar de Instellingen; Scrol naar beneden tot je bij het menu-item ‘Beveiliging en privacy’ komt; Tik hierop. In het volgende scherm zie je ‘App-beveiliging’, tik hierop. Nu kun je deze functie inschakelen, waarna apps en bestanden op je toestel worden gescand op malware en verdachte activiteiten.

De scan wordt uitgevoerd door McAfee, een bekende naam in de wereld van online beveiliging. Samsung en McAfee werken al ongeveer tien jaar samen om de beveiliging op smartphones te verbeteren. Een goed voorbeeld is deze malware-scanfunctie die standaard op veel Samsungs zit.

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Het is geen volledige antivirussoftware zoals je die op een pc zou installeren, maar eerder een geïntegreerde beveiligingslaag binnen Samsung’s software. Je bestaande apps worden gescand, maar ook elke nieuwe app die je op je toestel installeert. Er zijn geen kosten aan de functie verbonden.

Het kan zijn dat de scanfunctie standaard is ingeschakeld op je Samsung. Wil je dit niet, dan kun je dit natuurlijk uitschakelen. Kende je de functie nog niet, dan weet je nu hoe je die inschakelt. Bekijk de video als je er toch niet helemaal uitkomt.

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