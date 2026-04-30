Tip: zo lees je simpel meer over Android(Planet) op Google Zoeken

Jeroen Timmermans
30 april 2026, 16:51
Nieuw in Google Zoeken is de functie om favoriete bronnen in te stellen. Door voor sites als Android Planet te kiezen, zie jij sneller Android-nieuwtjes. Of je kiest voor andere bronnen en onderwerpen. Zo stel je dat in!

Vind sneller nieuws van al je favoriete websites

Als lezer van onze website kunnen we ons voorstellen dat je een bovenmatige interesse hebt in Android-nieuws. Om te zorgen dat je sneller en vaker nieuws daarover ziet in Google Zoeken, heeft de zoekgigant een bestaande functie in Amerika en India nu ook uitgerold in Nederland. Het gaat om het instellen van je favoriete bronnen.

Google zelf legt de functionaliteit uit als “het selecteren van je favoriete bronnen om op de hoogte te blijven van de nieuwste content van de sites die je volgt.” Door voorkeursbronnen te selecteren, verschijnen artikelen van deze bronnen prominent binnen het belangrijkste nieuws. Voorwaarde is wel dat deze bronnen actuele en relevante content hebben gepubliceerd over jouw zoekopdracht.

Zo stel je favoriete bronnen in op Google

Als voorbeeld pakken we – geheel onverrassend – onze eigen website. Hoe stel je AndroidPlanet.nl in als favoriete bron in op Google? Daarvoor volg je dit simpele stappenplan. Voor de duidelijkheid hebben we ook nog enkele screenshots toegevoegd. Of je drukt gewoon op de knop hieronder. Kan niet missen.

Voeg Android Planet toe als favoriete bron!

  1. Ga naar Google en typ een zoekopdracht in die te maken heeft met actueel Android-nieuws;

    Wij kozen voor ‘Motorola Razr 70’.

  2. Kijk bij het kopje ‘Voorpaginanieuws‘;

    Soms staat dit niet bovenaan en moet je even scrollen.

  3. Tik op het icoon met de twee vierkantjes met de ster erop. Dit vind je rechts van ‘Voorpaginanieuws’;

    Hier kun je vervolgens je voorkeursbronnen kiezen en instellen.

  4. Als je hier zoekt op ‘Android’, komen wij al snel als bron naar voren;

    Tik op ons en je dan worden we bij ‘Je bronnen’ gezet.

  5. Nu kun je teruggaan naar het vorige scherm om meer bronnen toe te voegen of verdergaan in Google.

    Opslaan is niet nodig. Na het toevoegen van een bron, wordt die door Google belangrijker gemaakt en verschijnt er sneller nieuws van die bron in je zoekresultaten.

Er is geen limiet aan het aantal bronnen dat je kunt instellen. Waarschijnlijk heb je buiten Android om nog veel meer interesses met bijbehorende favoriete websites. Volgens Google kiezen de meeste mensen minimaal vier bronnen. Wel geeft Google de disclaimer dat niet iedere website als bron gekozen kan worden. Er moet wel sprake zijn van actueel en relevant nieuws.

Bron: Google Blog
