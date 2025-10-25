Zo wordt Google Wallet jouw nieuwe betrouwbare reispartner

Maak jij veel gebruik van Google Wallet en houd jij ook wel van een tripje op z’n tijd? Dan worden jouw reizen voortaan een stuk relaxter. Ook kun je nu bijnamen instellen voor alle passen in je wallet.

Als gebruiker van Google Wallet ben je al gewend aan reisupdates in de app, bijvoorbeeld als de gate of boardingtijd van je vlucht plots verandert. Toch kan dat beter en preciezer, aldus Google.

Daarom zijn aan de Wallet sinds kort live updates toegevoegd, die je op allerlei plekken op je scherm (always On display, vergrendelscherm of als minuscule melding links bovenin) kunt plaatsen. Zo ben je razendsnel op de hoogte als er iets tijdens je reis of evenement verandert.

De verschillende plekken waar Google Wallet live updates aan je kan tonen

Wellicht ken je live updates al van andere apps, zoals Uber of Uber Eats. Deze zijn onderdeel van Material 3 Expressive, een grote update die we eerder al bespraken voor de Google Pixel Drop.

Material 3 Expressive, de nieuwste versie van Material Design (de door Google ontwikkelde ontwerpstijl voor digitale interfaces, zoals apps), is dus nu ook van toepassing op Google Wallet.

Nog niet zo bekend met Google Wallet? Lees het artikel hiernaast voor een korte introductie en vijf handige tips. Grote kans dat je daarna overtuigd bent om de app eens een kans te geven.

In Google Wallet is onlangs ook een stukje personalisatie toegevoegd, want voortaan kies je gemakkelijk een bijnaam voor de verschillende (betaal)passen in je wallet. Het werkt trouwens ook voor al je boardingpassen, tickets voor evenementen en kortingskaarten.

Je passen bijnamen geven

Handig om ze uit elkaar te kunnen houden. Zo werkt het.

Open Google Wallet en kies de pas die je een bijnaam wil geven; Tik op de drie puntjes rechts bovenin; Zoek naar ‘Bijnaam toevoegen’; Kies een naam voor de pas en sla deze op.

De uitrol van de live updates in Google Wallet en de mogelijkheid om je passen een naam te geven, is in volle gang. Toch kan het nog even duren voordat jij de functies ziet en kunt gebruiken. Zorg in ieder geval dat je Google Wallet hebt geüpdatet naar de nieuwste versie.

Google Wallet Google LLC 8.0 (2.014.740 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Ben jij een gebruiker van Google Wallet en zit je te wachten op de twee nieuwe functies? Laat het ons dan weten in de reacties.