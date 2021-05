Wissel je regelmatig van smartphone, heb je meerdere tablets of laptops in gebruik of ben je gewoon eens benieuwd op welke apparaten je allemaal bent ingelogd met je Google-account? In deze tip lees je hoe je apparaten beheert en eventueel de toegang ontzegt.

Google-account beheren

Inloggen op je Google-account kan tegenwoordig niet alleen meer op je smartphone, tablet of laptop. Denk bijvoorbeeld ook aan smartwatches met Wear OS of auto’s met Android Automotive. Dankzij een pagina van de zoekgigant check je makkelijk welke apparaten allemaal toegang hebben tot je Google-account. Zo zie je direct op welke toestellen en andere apparatuur je de afgelopen 28 dagen bent ingelogd of welke apparaten momenteel zijn ingelogd.

Je kunt er nog meer handige informatie vinden, zoals de eerste keer dat je bent ingelogd, vanaf welke locatie dat is, welke browser er wordt gebruikt en wat het ip-adres is dat wordt gebruikt. Dat overzicht is wel zo fijn, want zo check je direct of je alle ingelogde apparaten wel herkent. Zelf alle gekoppelde apparaten bekijken en beheren? Volg dan onderstaand stappenplan:

Open de browser op je computer en ga naar deze Google-pagina; Log in met je Google-account (mits je dat nog niet gedaan hebt) Bekijk het overzicht van alle apparaten zorgvuldig; Klik op de drie puntjes rechtsboven bij het apparaat en kies de juiste optie.

Zo kun je daar dus direct jouw Google-account uitloggen op het apparaat of in het geval van een smartphone een geluidssignaal laten afspelen, zodat je direct weet waar ‘ie ligt. Let er trouwens ook op dat het uitloggen niet per se betekent dat apps geen toegang meer hebben tot jouw account. Om app-toegang te beheren kun je terecht bij deze Google-pagina.

Google-account beveiligen

Zie je iets verdachts bij jouw ingelogde apparaten? Doe dan een beveiligingscheck door naar deze pagina te gaan. Daar vind je allerlei opties waaronder het aanpassen van het wachtwoord van je account, herstelinformatie en accountrechten die je kunt checken.

Een goede vorm van beveiliging is natuurlijk tweestapsverificatie. Daarmee wordt een extra laagje over je account gelegd. Wil je inloggen op een nieuw apparaat, dan is alleen je wachtwoord invoeren niet meer genoeg.

