Ben jij een echte wereldreiziger die deze zomer weer allerlei landen gaat bezoeken? Gebruik dan de Google Maps-tijdlijn om al je routes later terug te kijken in een duidelijk overzicht. Zo doe je dit.

Google Maps-tijdlijn gebruiken

Ga jij dit jaar weer wat leuke steden in het buitenland af en wil je graag onthouden welke plekken je allemaal hebt bezocht? Dan kun je goed de hulp gebruiken van je Google Maps-tijdlijn, die in een simpel overzicht je locatiegeschiedenis weergeeft.

Je Google Maps-tijdlijn is meer dan slechts een kaart die weergeeft welke routes je per dag hebt afgelegd. Google is namelijk ook altijd erg goed om plekken te herkennen, waaronder landen, steden, winkels, horecagelegenheden en meer. Op deze manier kun je zien welke specifieke plaatsen je hebt bezocht en wanneer dat was.

Zo kun je de Google Maps-tijdlijn gebruiken:

Open de Google Maps-app op je Android-telefoon of -tablet; Tik op je profielfoto of initialen; Kies voor Mijn tijdlijn; Druk op de drie verticale puntjes rechtsboven; Selecteer Instellingen; Check of ‘Locatie is ingeschakeld’ wordt weergegeven. Tik als dat niet het geval is op ‘Locatie is uitgeschakeld’ en schakel Locatie in; Check tot slot of je ‘Locatie is ingeschakeld’ ziet staan. Zo niet, druk dan op ‘Locatiegeschiedenis is uitgeschakeld’ en schakel Locatiegeschiedenis in.

Als je bovenstaande stappen hebt gevolgd, houdt Google nu je locatie bij. Hierdoor kijk je later terug welke routes je vanaf dat moment hebt afgelegd. Je ziet daarnaast hoe je hebt gereisd, bijvoorbeeld te voet, in de auto of met het vliegtuig.

Zo bekijk je jouw reizen in je Google Maps-tijdlijn:

Open de Google Maps-app op je Android-telefoon of -tablet; Tik op je profielfoto of initialen; Kies voor Mijn tijdlijn; Swipe naar links of rechts om een andere dag weer te geven of tik op Agenda weergeven om een dag te kiezen.

Naast de optie om per dag te kijken, kun je ook zoeken op Plaatsen, Steden en Wereld. Als echte vakantieganger haal je zo al je herinneringen weer naar terug naar boven.

Ga jij binnenkort op vakantie?

Android Planet schrijft deze maand allerlei vakantiegerelateerde artikelen, zodat jij helemaal klaar bent voor de zomer. Je kunt dus van alles verwachten, van handige apps tot goede reistips.

Dit maandthema wordt gesponsord door Alcatel. Alcatel heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die de redactie van Android Planet publiceert.