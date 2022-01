Zo check je simpel en snel of je accountsgegevens zijn gestolen

Wist je dat je via een website kan zien of er mogelijk accountgegevens van jou zijn gestolen? In deze tip leggen we uit hoe het veelgebruikte Have I Been Pwned werkt.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Have I Been Pwned: dit kun je ermee

Op Android Planet bespreken we regelmatig hoe belangrijk het is om je online accounts goed te beschermen. Zo lees je in onze tip hoe je een wachtwoordbeheerder gebruikt, zodat je ingewikkelde en moeilijk te kraken wachtwoorden genereert én bewaart. Daarnaast is tweestapsverificatie enorm belangrijk, want hiermee leg je een extra beveiligingslaag over je accounts.

Desondanks kan het zijn dat je accountsgegevens worden gestolen, omdat ze voorkomen in een datalek van bijvoorbeeld een bedrijf. Kwaadwillenden kunnen er dus alsnog met je inlog en wachtwoord vandaan gaan. Gelukkig is er een simpele, maar effectieve manier om te checken of jouw accountsgegevens (on)veilig zijn. De gratis website Have I Been Pwned scant je inlogs en wachtwoorden namelijk in bekende datalekken, zodat jij – wanneer nodig – actie kan ondernemen.

Have I Been Pwned steekt simpel in elkaar. Op de website vul je jouw e-mailadres of telefoonnummer in, je drukt op ‘pwned’ en ziet meteen of jouw gegevens voorkomen in een datalek. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je telefoonnummer is gevonden in een Facebook-lek, of je e-mail voorkomt in een lek van een andere online dienst.

Dit werkt ook met wachtwoorden. Klik bovenin op ‘Passwords’ en je kan kijken of een wachtwoord die jij gebruikt in datalekken voorkomt. Het is ook mogelijk om meldingen in te stellen, zodat je automatisch een berichtje krijgt als er (mogelijk) iets met je accountsgegevens aan de hand is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wachtwoord veranderen

Is één van je wachtwoorden gelekt? Dan is het belangrijk om ‘m zo snel mogelijk te veranderen. Doe dit niet alleen bij de dienst waar een datalek is gevonden, want misschien gebruik je dat wachtwoord wel voor verschillende accounts. Pas daarom ook je wachtwoorden aan op de plaatsen waar je het gelekte password nog meer gebruikt. Ook hier raden we aan om een wachtwoordmanager te gebruiken, zodat je account weer veilig en lastig te kraken is.

Maandthema privacy en veiligheid

De hele maand januari staat privacy en veiligheid centraal op Android Planet. Zo bespreken we hoe je in een middagje overal een veilig wachtwoord instelt, hoe de vingerafdrukscanners op onze smartphones werken en nog veel meer. Houd de website de komende weken in de gaten voor meer handige tips en uitlegartikelen.