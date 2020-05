Aan authenticator-apps geen gebrek: de Play Store staat vol met appjes die inloggen veiliger maken. Maar wat zijn nou de verschillen, waar moet je op letten en wat is de beste authenticator-app? Daar geven we in dit artikel antwoord op.



Getest: Wat is de beste authenticator-app?

Aangezien je dit artikel leest gaan we er vanuit dat je in grote lijnen weet hoe een authenticator-app werkt. Een kleine opfrisser kan echter geen kwaad. Steeds meer apps, diensten en websites maken tweefactorauthenticatie verplicht. Hierbij wordt er een tweede beveiligingslaag toegevoegd tijdens het inloggen en heb je dus niet genoeg aan slechts je gebruikersnaam en wachtwoord.

Daar komt een authenticator-app om de hoek kijken. Zo’n applicatie genereert een unieke code die je tijdens het aanmelden bij de betreffende app/website moet opgeven. Inloggen wordt hierdoor een stuk veiliger. Er staan echter een hele hoop van dit soort authenticator-apps in de Play Store. Bovendien lijken ze behoorlijk op elkaar, dus welke moet je nou nemen?

In dit artikel hebben we enkele goede opties op een rij gezet. Welke dé beste is hangt vooral van je persoonlijke voorkeuren af, maar met onderstaande apps ben je in ieder geval goed beveiligd.

1. Google Authenticator-app

Wie op zoek is naar een authenticator-app, komt zonder twijfel die van Google tegen. De Google Authenticator-app is immers dé populairste authenticator-app uit dit lijstje, en dat is niet zonder reden. Voor de meeste mensen biedt Google Authenticator namelijk voldoende mogelijkheden. De app zit simpel in elkaar en is ook voor minder technisch onderlegde mensen goed te gebruiken.

De Google Authenticator-app bevat geen onnodige toeters en bellen maar focust zich op zijn doel: inloggen veiliger maken. Op het thuisscherm zie je een selectie van jouw accounts met daarnaast timers. Zo weet je precies hoeveel tijd je nog hebt om de inlogcode in te vullen. Nieuwe accounts koppel je aan de hand van een qr-code of beveiligingssleutel.

Jarenlang werd er weinig vernieuwd aan Google Authenticator, maar sinds kort heeft het bedrijf een paar functies toegevoegd. Zo kun je nu bijvoorbeeld accountinstellingen exporteren, wat ideaal is voor wanneer je een nieuwe telefoon hebt gekocht. Ook de donkere modus is fijn als je ‘s avonds ergens probeert in te loggen.

→ Download Google Authenticator in de Play Store (gratis)

2. Microsoft Authenticator

Vind je de Google Authenticator-app net iets té kaal, maar wil je je inlogcodes wel bij een gevestigde naam onderbrengen? Dan ben je bij de de Microsoft Authenticator aan het juiste adres. Deze authenticator-app van Microsoft werkt in grote lijnen hetzelfde als die van concurrent Google, maar heeft net wat meer functies om het lijf. Of je deze toevoegingen nuttig vindt, is vooral persoonlijk.

De Microsoft Authenticator kan bijvoorbeeld gekoppelde accounts automatisch in de cloud opslaan. Wanneer je onverhoopt je toestel kwijtraakt kun je deze gegevens dus weer zonder gedoe op je nieuwe telefoon zetten.

Ook is het mogelijk om een vergrendelingsmethode voor Microsoft Authenticator in te stellen. Iedere keer dat je de app opent moet je dus bewijzen dat jij het bent die toegang wil krijgen door een wachtwoord of vingerafdruk op te geven. Tot slot kun je in het instellingenmenu ook aangeven dat je een screenshot van het scherm met inlogcodes wilt kunnen maken.

→ Download Microsoft Authenticator in de Play Store (gratis)



3. LastPass Authenticator

LastPass ken je misschien als wachtwoordenbeheerder, maar het bedrijf heeft ook een authenticator-app in de Play Store staan. Je kunt deze overigens ook gebruiken wanneer je verder geen klant bent bij LastPass. Uiteraard halen alleen mensen die de LastPass-wachtwoordbeheerder het maximale uit de authenticator-app.

De wachtwoord- en veilige inlog-apps van het bedrijf synchroniseren namelijk met elkaar. Een andere handige functie is de mogelijkheid om in te loggen met sms-berichten. Werkt een tijdelijke inlogcode niet? Dan kun je hierop terugvallen. Qua design zou de LastPass authenticator-app naar mijn mening nog wel wat strakker en moderner kunnen, maar qua techniek en gebruiksvriendelijkheid staat het als een huis.

→ Download LastPass Authenticator in de Play Store (gratis)

4. Aegis Authenticator

Aegis Authenticator is niet de bekendste uit dit rijtje, maar wel een goed alternatief voor mensen die liever niet in zee gaan met grote techbedrijven als Google en Microsoft. Het ontbreekt de authenticator-app namelijk aan niets, de vormgeving is solide en ook de beveiliging is op orde dankzij de sterke encryptiestandaaard (AES-256). Dit houdt in dat de codes alleen voor jou zichtbaar zijn en de makers van Aegis niet kunnen meekijken.

Verder beschikt de app over enkele fijne functies, zoals de mogelijkheid om inlogcodes in te delen. Zo kun je een mapje met persoonlijke- en privé-codes maken. Ook kun je Aegis afschermen met biometrische sensoren. In normaal Nederlands: je kunt de app vergrendelen via gezichtsherkenning. Als je dit aanzet moet je tijdens het opstarten van de app iedere keer even in de camera van je smartphone kijken.

Al met al is Aegis Authenticator dus een fijne authenticator-app die jammer genoeg slechts door weinig mensen wordt gebruikt. Voor de ondersteuning hoef je het immers niet te laten: iedere website die met Google Authenticator overweg kan werkt ook met Aegis.

→ Download Aegis Authenticator in de Play Store (gratis)

Maak je smartphone veiliger

Een smartphone doet tegenwoordig niet meer onder voor een computer. Van vertrouwelijke e-mails sturen, dierbare foto’s delen tot aan internetbankieren: het kan allemaal. Je doet er dan ook verstandig aan om aandacht te besteden aan de beveiliging van je toestel. Je wilt immers niet dat persoonlijke informatie op straat komt te liggen.

