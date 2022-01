Instagram-account verwijderen doe je met deze 4 stappen

Helemaal klaar met dat bekijken van foto’s en video’s van avonturen van bekenden, vrienden en bekendheden? Dan klinkt het alsof het tijd is om je Instagram-account te verwijderen. In dit handige stappenplan leggen we uit hoe je dat simpel en snel doet.

Instagram-account verwijderen: zo doe je dat

Je kunt Instagram natuurlijk op allerlei manieren gebruiken. Zo kun je er dagelijks uren vertoeven om foto’s, filmpjes en reels te bekijken van bekenden of juist onbekenden. Dat is leuk tot op een zekere hoogte, maar misschien wordt het je soms weleens te veel. Misschien is het op een gegeven moment helemaal genoeg en wil je af van Instagram. Je kunt je account heel makkelijk geheel en definitief verwijderen: volg simpelweg de stappen hieronder.

Zo verwijder je je Instagram-account:

Surf naar deze website; Log in op het account dat je wil verwijderen, als dat nog niet gedaan is. Geef een reden op waarom je je Instagram-account wil verwijderen; Je hebt ook keuze om geen specifieke reden te kiezen. Vul je wachtwoord in van je Instagram-account; Tik op de blauwe knop ‘Mijn account definitief verwijderen’.

De redenen die je kunt opgeven om je account te verwijderen zijn divers. Zo kun je kiezen voor ‘privacy-overwegingen’ of omdat je te vaak advertenties ziet. Andere keuzes zijn dat het voor te veel afleiding zorgt of dat je een tweede account wil aanmaken. Let er dan extra op dat het verwijderen van al je gegevens definitief is. Later weer een account aanmaken met dezelfde gebruikersnaam is ook niet mogelijk.

Heb jij je account verwijderd, dan wordt deze eerst nog wel even in de ijskast gezet. Voor al je vrienden en bekenden is jouw account dan niet meer te zien. Bedenk je je toch nog binnen 30 dagen, dan kun je alsnog inloggen en je account weer zichtbaar maken.

Kies je voor het verwijderen van je account, dan worden al je posts, opgeslagen afbeeldingen, video’s, likes en contacten verwijderd. Als gezegd gaat ook je gebruikersnaam definitief de Instagram-prullenbak in.

Verwijderen via de app of account tijdelijk uitschakelen

Het verwijderen van je account via de Instagram-app is nog niet mogelijk. Via de instellingen is er wel een knop te vinden waarop dat staat, maar dan wordt je doorgeleid naar de mobiele website. Vervolgens is het een kwestie van de bovenstaande stappen volgen, maar dan op je mobiele telefoon.

Vind je het volledig verwijderen van je account toch nog wat te veel van het goede, maar ben je er wel even klaar mee? Dan schakel je je account toch gewoon tijdelijk uit?

1. Surf even naar Instagram.com;

2. Tik op je profiel-icoon;

3. Selecteer ‘Profiel bewerken’;

4. Kies ‘Mijn account tijdelijk uitschakelen’;

5. Geef een reden op of houdt dit veld leeg;

6. Voer je wachtwoord opnieuw in en tik op ‘Account tijdelijk uitschakelen’.

Anderen kunnen jouw foto’s, video’s maar ook vind-ik-leuks tijdelijk niet meer zien. Dat geldt dus voor alles wat je in het verleden online hebt gezet. Meld je je weer aan bij Instagram, dan wordt alles weer zichtbaar en kun je aan de slag zoals vanouds.

