Ga voor meer online privacy met deze simpele instelling (+video!)

Je hebt er wellicht nog nooit van gehoord, maar met de instelling ‘Privé-DNS’ verbeter je meteen je privacy op het internet. Wij leggen uit hoe je dit op jouw Android-toestel instelt en waarom dat zo slim is.

Automatische Privé-DNS instellen: 3 goede redenen

DNS staat voor Domain Name System. Dit systeem koppelt IP-adressen aan domeinnamen. Wie ons via de browser bezoekt, ziet androidplanet.nl in de url-balk staan. In werkelijkheid bevind je je op ons IP-adres, dat uit allerlei nummers bestaat. Dit valt niet te onthouden, en daarom koppelt het DNS-systeem die twee aan elkaar.

Naast DNS bestaat er ook zoiets als Privé-DNS. Er zijn drie goede redenen waarom je de instelling Privé-DNS op je mobiel direct op ‘automatisch’ wil zetten.

1. Extra basisbeveiliging in een handomdraai

Door de Privé-DNS op ‘automatisch’ te zetten, kiest je telefoon standaard een veilige DNS-verbinding als die beschikbaar is. Kwestie van één keer instellen en nooit meer aan denken. Maar er is meer.

2. Bescherming tegen meekijken

Als je ergens op een openbare wifi-verbinding zit, dan kan normaal DNS-verkeer soms worden meegelezen. Met automatische Privé-DNS wordt dat verkeer versleuteld. Zo zien anderen minder makkelijk welke websites jij allemaal bezoekt.

3. Voorkom manipulatie van DNS-verkeer

Sommige netwerken of providers sturen je om, bijvoorbeeld naar andere pagina’s of blokkades. Daar kan een financieel motief achter zitten. Met automatische Privé-DNS gebeurt dat iets minder. Je krijgt als het ware meer betrouwbare ‘echte’ verbindingen.

Zo zet je automatische privé-DNS aan

Dit klinkt moeilijker dan het is. Volg ons stappenplan en/of kijk de video hier beneden.

Open de Instellingen-app van je telefoon en ga naar ‘Netwerk en internet‘;

Dit kan ook ‘Mobiel netwerk’, ‘Verbindingen’ of iets vergelijkbaars heten; Ga naar ‘Meer instellingen‘ of ‘Meer verbindingsinstellingen’;

Soms kun je deze stap overslaan en gelijk naar stap 3 gaan; Kies nu voor Privé-DNS. Als het goed is, heb je hier de optie ‘Automatisch‘. Klaar!

