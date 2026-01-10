Tip: zo bel je straks met een persoonlijk scherm op je Android

Wist jij al dat je binnenkort een leuke zelfgekozen afbeelding op je belscherm kunt toveren tijdens belletjes? Wij leggen uit hoe dat werkt!

Maak een persoonlijk belscherm

Sinds eind vorig jaar kun je in de app Telefoon van Google voor al je contacten een aangepast oproepscherm instellen. Het idee is dat je dan sneller ziet wie je belt. Er zijn hierbij allerlei mogelijkheden om dat belscherm te personaliseren, zoals met de tekstgrootte en -kleur waarin de naam van de beller wordt weergegeven.

Leuker is echter de optie om het volledige scherm aan te passen met een afbeelding. Deze functie – in het Engels bekend als ‘Calling Card’ – miste destijds alleen één ding. Dat was de optie om ook voor jezelf een beeldvullende afbeelding te kiezen en te personaliseren: ‘Mijn belscherm’ genaamd.

Daar komt bijna zeker verandering in, want momenteel lijkt Google de lancering ervan voor te bereiden. Dit heeft Android Authority ontdekt in een bètaversie van de app. iPhone-eigenaren zal de Calling Card-functie wel bekend voorkomen, want daar bestaat sinds 2023 het vergelijkbare Contact Poster.

Zo stel je straks een persoonlijk belscherm in

Open de Telefoon van Google-app en tik op de drie liggende streepjes links bovenin; Ga in het menu dat opent naar de Instellingen; Scroll naar beneden voor het menu-item ‘Belscherm’. Daarna kun je een aangepast belscherm toevoegen aan je contacten; En dus straks ook aan jezelf als contact. Gelekte afbeeldingen laten zien dat er bij het derde screenshot hieronder waarschijnlijk een kopje bijkomt met ‘Mijn belscherm’ en de optie om dit aan te maken. Begin daarna met het kiezen van een foto. Maak een foto met je camera of voeg een bestaand kiekje toe via de galerij van je telefoon of Google Foto’s. Daarna kun je de foto verder personaliseren door je naam in het ideale lettertype te zetten en de grootte en kleur van de letters te kiezen. Eigenlijk precies zoals je al gewend bent bij het maken van belschermen voor je contacten.

Let op: de screenshots hierboven tonen de situatie zoals die nu in de app is. De kans is echter groot dat alleen het derde screenshot er anders uit komt te zien, zoals bij stap 3 al toegelicht.

Helemaal tevreden met je ontwerp? Daarvoor bekijk je een preview om dat te checken. Stel vervolgens in of het eindresultaat aan iedere beller of alleen aan je contacten getoond mag worden. Het is mogelijk dat jouw ontworpen belscherm niet helemaal past op het telefoonscherm van de ander, vanwege andere schermverhoudingen. In dat geval wordt het door jou ontworpen belscherm bijgesneden.

We hebben geen flauw idee waarom Google ervoor heeft gekozen om begin 2026 de feature ‘Mijn belscherm’ los te gaan lanceren in plaats van eind vorig jaar tegelijkertijd met de introductie van belschermen in hun bel-app.

Ook weten we nog niet vanaf wanneer je je eigen belscherm kunt gaan aanmaken. Maar, met alle info die inmiddels bekend is, zal dat vast niet lang meer duren. Zorg in ieder geval dat je de Telefoon van Google-app op je toestel hebt staan en update die naar de laatste versie, zodat jij er straks als eerste bij bent.

Maak jij al gebruik van belschermen in de telefoonapp van Google? En zo ja, vind je het wat toevoegen om straks jezelf ook te voorzien van een persoonlijk belscherm? Laat het ons weten in de reacties!