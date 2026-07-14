3 redenen waarom je je smartphone niet op de wc moet gebruiken

Het lijkt zo fijn: je smartphone meenemen naar de wc zodat je iets te doen hebt tijdens het afleveren van de boodschappen. Toch is dat geen goed idee. We geven drie redenen waarom.

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Smartphone op de wc? Geen goed idee!

Voor veel mensen is het bijna een automatisme: als de natuur roept, grijp je je smartphone en spoed je je naar de dichtstbijzijnde wc. Even een rustmomentje tijdens je drukke dag. Helaas kleven daar wel drie stevige nadelen aan. Dit is waarom je je telefoon beter buiten het toilet kan houden.

1. Het zorgt voor een slechte houding

Wie tijdens het ontlasten op zijn smartphone kijkt, neem ongemerkt een gebogen en dus verkeerde houding aan. Je zit doorgaans met je ellebogen op je knieën, waardoor je bekkenbodemspieren onder druk komen te staan. Op de korte termijn zorgt dat ervoor dat je moeilijker kunt plassen. Als je het lang genoeg volhoudt, kunnen er ernstigere klachten ontstaan. Denk aan harde ontlasting, pijn tijdens het bedrijven van de liefde en zelfs incontinentie. Daar zit je natuurlijk niet op te wachten.

2. Poepbacteriën op je toestel

Sommige boodschappen zijn groter dan andere. Tenzij je je smartphone na ieder toiletbezoek uitgebreid reinigt, bestaat er een flinke kans dat er poepbacteriën op het scherm of de behuizing achterblijven. Dan kun je wel netjes je handen wassen, maar zodra je je telefoon weer oppakt… Afijn, je snapt waar we heen willen. Je zult niet direct ziek worden van een vieze smartphone, maar lekker hygiënisch is anders.

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3. Het kost ongemerkt veel tijd (en concentratie)

Een kat die de gordijnen naar beneden trekt, een niezende panda… We weten allemaal hoe verslavend korte video’s op sociale media zijn. Als je er eenmaal aan begint, ben je zo tien minuten verder. Daar zit je dan met je broek op je knieën. Je telefoon meenemen naar de wc kan ongemerkt veel tijd kosten. Bovendien is het slecht voor je concentratie, wat niet handig is als je daarna weer aan het werk moet.

Als je toch een rustmomentje wil pakken op het toilet, is het veel verstandiger om gewoon even voor je uit te kijken en bewust op je ademhaling te letten. Dan stap je daarna ontlast én verfrist het drukke leven weer in.

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