Het fijnste geluid: zo kies je het geluidsprofiel dat bij jou past

Iedereen beleeft geluid anders. Hou je van extra bass of juist van minder hoge tonen? Kies het geluidsprofiel dat bij jouw smaak past. Zo stel je dat eenvoudig in op je Samsung-telefoon!

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Geluid aanpassen aan jouw smaak

De meeste Samsung-telefoons bieden een aantal kant-en-klare geluidsprofielen. Deze verschillen per model of One UI-versie. Dat je uit standaard profielen kunt kiezen, is in principe handig. Het nadeel is echter dat ze zijn gebaseerd op vaste instellingen. Die sluiten niet altijd aan bij jouw oordopjes, koptelefoon of persoonlijke voorkeuren.

Het is daarom de moeite om verschillende profielen uit te proberen. Afhankelijk van de muziek, podcast en zelfs je koptelefoon of oortjes kan een ander profiel prettiger klinken. Hoe je een profiel instelt, lees je in dit artikel.

Ga naar ‘Instellingen’; Tik nu op ‘Geluiden en trillen’; Scrol naar beneden tot je bij ´Geluidskwaliteit en -effecten´ bent. In het volgende menu kun je de equalizer openen. Als je hier verstand van hebt, kun je zelf gaan schuiven met de schakelaars. Kies ‘Aangepast’ en ga aan de gang. Doe je dit liever niet, dan heb je de keuze uit zes standaard profielen. Die leggen we hieronder even uit.

De standaardprofielen in het kort

In balans : neutrale afstelling waarbij lage, midden- en hoge tonen ongeveer even sterk zijn. Geschikt voor de meeste soorten muziek en video’s.

: neutrale afstelling waarbij lage, midden- en hoge tonen ongeveer even sterk zijn. Geschikt voor de meeste soorten muziek en video’s. Basboost : versterkt de lage tonen (bas). Geeft muziek meer punch en impact, vooral interessant bij elektronische muziek, hiphop en actiefilms.

: versterkt de lage tonen (bas). Geeft muziek meer punch en impact, vooral interessant bij elektronische muziek, hiphop en actiefilms. Glad : maakt het geluid zachter en minder scherp, met iets minder nadruk op hoge tonen. Prettig bij lange luistersessies of als je gevoelige oren hebt.

: maakt het geluid zachter en minder scherp, met iets minder nadruk op hoge tonen. Prettig bij lange luistersessies of als je gevoelige oren hebt. Dynamisch : versterkt zowel de lage als hoge tonen, waardoor het geluid levendiger en krachtiger klinkt. Vaak de meest opvallende instelling voor pop, rock en films.

: versterkt zowel de lage als hoge tonen, waardoor het geluid levendiger en krachtiger klinkt. Vaak de meest opvallende instelling voor pop, rock en films. Duidelijk : benadrukt vooral de middentonen, waardoor stemmen, podcasts en dialogen beter verstaanbaar zijn.

: benadrukt vooral de middentonen, waardoor stemmen, podcasts en dialogen beter verstaanbaar zijn. Hoge-tonenboost: versterkt de hoge frequenties. Zorgt voor meer helderheid en detail in bijvoorbeeld zang en bij snaarinstrumenten en bekkens.

Speel zelf eens met de profielen tot je hebt ontdekt wat jij het prettigst vindt klinken. Dat kan dus verschillen per muziekgenre.

De video staat ook online

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, redacteur Sebastiën laat je in onderstaande video alles nog eens zien. Kan niet misgaan!

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