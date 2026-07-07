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Voelt je telefoon traag aan? Probeer dit trucje eens (+video)

Jeroen Timmermans
Jeroen Timmermans
7 juli 2026, 10:45
1 min leestijd
Voelt je telefoon traag aan? Probeer dit trucje eens (+video)

De simpelste trucjes zijn vaak de beste. Dus voelt jouw Samsung de laatste tijd nogal traag aan? Schoon het werkgeheugen dan eens op, want dat is zo gepiept. Wij vertellen hoe.

Lees verder na de advertentie.

RAM opschonen op je Samsung

Een telefoon met een (bijna) vol werkgeheugen is niet automatisch een probleem. Android is ontworpen om RAM actief te gebruiken en maakt automatisch ruimte vrij wanneer dat nodig is. Het wordt lastiger wanneer je merkt dat apps voortdurend opnieuw laden of zichzelf onverwacht afsluiten, de interface hapert of je telefoon merkbaar trager wordt.

In die gevallen is het zeer waarschijnlijk dat het beschikbare RAM een beperkende factor is geworden. Gelukkig zit er op je Samsung-toestel een handige optie: RAM opschonen. Geen nieuwe functie, wel hartstikke handig. Hieronder lees je hoe dat werkt.

  1. Ga naar ‘Instellingen’;

  2. Scrol naar beneden totdat je bij ‘Apparaatonderhoud’ bent;

    Tik hierop en ga daarna naar het onderdeel ‘Geheugen’.

  3. Tik nu op de knop ‘Opschonen’. Je ziet direct hoeveel ruimte je hiermee vrijmaakt.

    Dit stopt alle apps die op de achtergrond draaien. Binnen een aantal tellen is het opschonen klaar en voelt je Samsung waarschijnlijk een stukje sneller aan.

De video staat ook online

Kom je er toch niet helemaal uit met ons stappenplan? Geen zorgen, redacteur Sebastiën laat je in onderstaande video alles nog eens zien. Kan niet missen!

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