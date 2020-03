Een Spotify-abonnement opzeggen is zo gedaan. Heb je de muziekdienst cadeau gekregen van KPN? Ook dan is stopzetten een eitje. Android Planet laat zien hoe het werkt.



Spotify opzeggen: zo doe je dat

Spotify Premium kost geld. Wanneer je minder muziek luistert dan je vooraf had ingeschat of de advertenties voor lief neemt, is het mogelijk om je abonnement stop te zetten. Spotify Premium opzeggen doe je zo:

Log op je Android-telefoon in op de Spotify-accountpagina; Tik op ‘Accountoverzicht’ aan de bovenkant van het scherm en kies ‘Abonnement’; Kies ‘Wijzigen of annuleren’, veeg naar beneden en selecteer ‘Premium opzeggen’; Bevestig je keuze door voor ‘Ja, annuleren’ te kiezen.

In het menu uit stap 3 is het ook mogelijk om over te schakelen naar een ander type account, zoals een studentenabonnement. Zeg je een studentenabonnement op? Houd er dan rekening mee dat je de korting van 5 euro de komende 12 maanden niet voor een ander account kunt gebruiken. Dit heeft ermee te maken dat de muziekdienst moet verifiëren dat je daadwerkelijk studeert.

Spotify-abonnement opzeggen via KPN

Heb je ooit een KPN-pakket afgenomen en kreeg je hierbij gratis Spotify, of een hoge korting op de muziekdienst? Dan verloopt de facturatie van het account via KPN. Je kunt het Spotify abonnement in dat geval alleen opzeggen wanneer je KPN verlaat en bij een ander bedrijf bellen, internet en/of tv afneemt.

Maak je hierbij geen zorgen over opgeslagen afspeellijsten en favoriete albums, want die zijn ‘gewoon’ aan je profiel gekoppeld. Zodra je dus toch weer Spotify Premium afsluit – op eigen kosten – is al je muziek automatisch overgezet.



Abonnement Spotify opzeggen per brief

Kom je er niet uit? Een Spotify account opzeggen kan ook op de ouderwetse manier per brief. Download dit voorbeeldformulier van de website en vul het document zo compleet mogelijk in.

Aangezien de klantenservice van Spotify in Zweden zit, kan het een paar dagen duren voor je opzegging verwerkt is. Zorg er bovendien voor dat de brief voldoende gefrankeerd is. Het is daarom handiger om het document per e-mail retour te sturen naar breakup@spotify.com.

