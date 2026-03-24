Spotify gebruikt stiekem je data: dit moet je nu aanpassen

Sebastiën Hoek
Sebastiën Hoek
24 maart 2026, 17:03
Spotify gebruikt stiekem je data: dit moet je nu aanpassen

Gebruik je Spotify veel? Dan staat er waarschijnlijk een functie aan die je batterij onnodig leegtrekt. Deze functies kun je uitzetten zonder dat het je luisterervaring belemmert.

Spotify slurpt data én batterij

Spotify is één van de grootste streamingsdiensten ter wereld. De uitgebreide muziekbibliotheek van het Zweedse bedrijf is ideaal om al je favoriete nummers te luisteren en nieuwe muziek te ontdekken.

Om je muzikale interesse te verbreden, heeft Spotify allerlei functies en hulpmiddelen ingebouwd in de app. Erg handig en leuk, maar ze slurpen je batterij en data over het algemeen sneller leeg. Gelukkig kun je bepaalde functies uitzetten zonder al te veel concessies te doen aan de ‘muzikale belevenis’ die Spotify je voorschotelt.

Spotify updates

Downloaden via mobiele data verbruikt meer dan normale data

Het ligt misschien voor de hand, maar de functie ‘Downloaden via mobiele data’ kan ervoor zorgen dat je onnodig veel mobiele data verbruikt. Daarnaast beïnvloedt deze functie ook je batterij: de telefoon moet harder werken tijdens het downloaden, en als er een stabiele mobiele verbinding moet worden behouden, verbruikt dit meer energie dan normaal.

Lang niet alle Spotify-gebruikers hebben deze functie uitgezet. Als je echter een ruime databundel hebt, hoeft dit natuurlijk niet per se. Omdat dit lang niet voor iedereen het geval is, leggen we hieronder uit hoe je downloaden via mobiele data kunt uitzetten.

  1. Open ‘Spotify’;

  2. Ga naar het tabblad ‘Home’;

  3. Tik linksboven op je profielfoto;

  4. Ga naar ‘Instellingen en privacy’;

  5. Kies ‘Data besparen en offline’;

  6. Zet de schakelaar achter ‘Downloaden via mobiele data’ uit.

Gebruik je Spotify veel? Dan staat er waarschijnlijk een functie aan die je batterij onnodig leegtrekt. Deze functies kun je uitzetten zonder dat het je luisterervaring belemmert.

Canvas: een functie die weinig toevoegt

Bij de gemiddelde Spotify-luisteraar zal de Canvas-functie geen belletje doen rinkelen. Het is een functie die weinig toevoegt aan je muziekbeleving, maar vooral aan het visuele aspect van Spotify. Canvas zorgt ervoor dat je bewegende beelden ziet bij nummers, indien beschikbaar.

Videobeelden verbruiken over het algemeen meer data dan alleen muziek, dus dat deze functie extra data verbruikt, is logisch. Gelukkig kun je de functie vrij gemakkelijk uitzetten. Volg simpelweg dit stappenplan:

  1. Open ‘Spotify’;
  2. Ga naar het tabblad ‘Home’;
  3. Tik linksboven op je profielfoto;
  4. Ga naar ‘Instellingen en privacy’;
  5. Open ‘Inhoud en weergave’;
  6. Zet de schakelaar achter ‘Canvas’ uit.

Databesparing met Spotify

Als je Spotify zo zuinig mogelijk wil gebruiken, zijn er nog een paar handige opties. Door de geluidskwaliteit lager te zetten wanneer je onderweg bent, bespaar je veel data.

Bij ‘zeer hoog’ verbruik je ongeveer 2,4 MB per minuut. Schakel je terug naar ‘laag’ of ‘normaal’, dan blijf je onder de 1 MB per minuut. Je kunt dit instellen via Instellingen > Geluidskwaliteit.

Wat ook helpt om data te besparen, is een offline-afspeellijst maken en deze downloaden via wifi. Zo luister je naar je favoriete nummers zonder dataverbruik.

Spotify ontmaskert jou: luister jij écht naar de tips van vrienden?

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
