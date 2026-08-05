Geen zin om voor Spotify te betalen? 4 trucjes voor de gratis versie

Spotify heeft iets te vieren na het behalen van 300 miljoen betalende gebruikers. Toch heeft het merendeel van de maandelijkse luisteraars een gratis account. Jij ook? Met deze tips haal je daar alles uit!

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Het gaat goed met de groene muziekdienst

Naast het behalen van de 300 miljoen Premium-abonnees, liet Spotify eerder deze week ook een flinke omzetstijging zien. Dat maakten de halfjaarcijfers van het bedrijf duidelijk. De totale omzet steeg van 4,2 miljard in het tweede kwartaal van 2025 naar bijna 4,8 miljard euro in het tweede kwartaal van dit jaar. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat de grens van 5 miljard euro wordt gehaald.

Dat komt onder andere door een groei in betalende gebruikers, die steeds meer geld in het Zweedse laatje brengen. Ook het totaal aantal actieve luisteraars groeide verder. De huidige stand is nu 777 miljoen, tegenover krap 700 miljoen in het tweede kwartaal van vorig jaar. Onder die 777 miljoen mensen zitten dus 300 miljoen Premium-accounts.

Onze tips: haal alles uit je gratis Spotify-account!

Wie geen Premium wil nemen, kan met een paar slimme tips nog steeds behoorlijk veel uit Spotify halen. Wij zetten graag een paar trucjes voor je op een rijtje. Het maakt niet uit of je de app of webversie van Spotify gebruikt.

1. Laat Spotify playlists bouwen

Heb je een nummer gevonden dat precies jouw smaak is? Er is een simpele manier om snel vergelijkbare nummers te vinden. Je doet dat door op de drie puntjes naast het nummer te tikken of klikken. Zoek nu de optie ‘Naar nummerradio’.

Hiermee krijg je in één klap een playlist met door Spotify geselecteerde nummers die bij het gekozen nummer passen. Dit is een fijne manier om nieuwe nummers en artiesten te vinden zonder zelf afspeellijsten te hoeven maken.

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2. Krijg betere aanbevelingen

Door nummers en artiesten te liken, leert Spotify meer over je luistergedrag. Dit zorgt op termijn voor betere aanbevelingen. Dat kan door playlists te maken, maar je hoeft niet eens zoveel moeite te doen. Wanneer je een leuk liedje luistert, kun je weer tikken of klikken op de drie puntjes. In het menu dat opent, staat ‘Opslaan in Nummers die je leuk vindt’. Al deze nummers vind je vervolgens terug in je playlist ‘Gelikete nummers’.

Extra tip: je kunt ook aangeven dat je nummers (en vergelijkbare muziek) niet meer wil horen. Dit doe je via de optie ‘Nummer niet gebruiken voor je muzieksmaakprofiel’.

3. Schakel moeiteloos tussen apparaten

Luister je Spotify op je computer, maar wil je verder luisteren via je telefoon of slimme speaker? Met Spotify Connect verander je het afspeelapparaat eenvoudig zonder je muziek opnieuw op te hoeven zoeken. Open de player en tik of klik op het apparaat-icoon. Je ziet vervolgens welke devices beschikbaar zijn.

Kies bijvoorbeeld je telefoon en Spotify gaat daar verder met afspelen. Je kunt op dezelfde manier later weer terugschakelen naar je computer. Dit is handig, want je hoeft de muziek niet opnieuw te starten of de juiste plek in een nummer te zoeken. Spotify neemt het afspelen gewoon over op het andere apparaat.

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4. Maak optimaal gebruik van wachtrij

Spotify bepaalt voor gratis accounts meestal zelf welk nummer na je huidige liedje komt. Wie invloed wil uitoefenen, neemt een kijkje in de wachtrij. Open de Spotify-player en tik of klik op het wachtrij-icoon. Je krijgt vervolgens een overzicht van de nummers die klaarstaan om afgespeeld te worden.

Zo weet je alvast wat er na je huidige nummer komt. Je hebt vaak de optie om nummers in de wachtrij omhoog of omlaag te slepen of zelfs te verwijderen. Door dit te doen, bouw je als het ware een persoonlijke mini-playlist.

Behoor jij tot de 300 miljoen betalende abonnees van Spotify of vind jij je gratis account (met bijbehorende reclames tussendoor) nog helemaal prima? We horen graag van je!

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