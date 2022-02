Waarom wordt mijn telefoon warm en is dit erg?

Wie weleens een lange film kijkt op haar of zijn smartphone, heeft vast en zeker weleens gemerkt dat de temperaturen flink kunnen oplopen. Is het slecht dat je telefoon warm wordt, of kan dit geen kwaad?

Dit is waarom je telefoon warm wordt

Het is normaal dat je telefoon een beetje warm wordt. Het is immers een gebruiksvoorwerp dat via elektriciteit wordt aangedreven. De natuurkunde leert ons dat hier warmte bij komt kijken. Hoe zwaardere taak je telefoon uitvoert, zoals het spelen van een game, hoe meer warmte er vrijkomt.

1. Oververhitte batterij

Tot dusver niets vreemds. De situatie verandert op het moment dat het toestel zo warm wordt dat je ‘m bijna niet kunt vasthouden. Dan is er waarschijnlijk meer aan de hand. Potentiële boosdoeners zijn de accu, het scherm of de hardware.

Is vooral de achterkant van je toestel heet? Dan is er misschien iets aan de hand met je batterij. De meeste smartphones van tegenwoordig hebben een lithium-ion-accu. Over het algemeen werken dit soort accu’s heel goed, maar problemen zijn natuurlijk nooit uit te sluiten.

Meestal zit deze batterij redelijk dicht tegen de achterkant, dus probeer eerst met je handen te voelen. Zorg er in ieder geval voor dat je een eventueel beschermhoesje verwijdert, want deze houden meestal warmte vast in plaats van dat ze het afvoeren.

2. Een heet scherm

Het scherm is de grootste energieverbruiker van een smartphone. Wanneer je telefoon erg warm wordt is het dus zeker de moeite waard om je display nader te inspecteren.

Komt de hitte vooral rondom het telefoonscherm vandaan? Probeer dan de maximale helderheid lager te zetten. Dat doe je in het instellingenmenu, of via de helderheidsbalk in de snelle instellingen (die je bereikt door van boven het scherm naar onder te vegen).

In de meeste gevallen zullen de problemen echter van tijdelijke aard zijn. Het is niet meer dan logisch dat je telefoon heet wordt op het moment dat je uren achter elkaar films en/of games streamt. In dat geval zit er niets anders op dan je telefoon (en jezelf) even rust te gunnen.

3. Hardware krijgt het te heet onder de voeten

Iedere smartphone wordt aangedreven door een processor. Zo’n chip kun je het best zien als de motor van een telefoon. Een krachtige processor zorgt ervoor dat een smartphone ook veeleisende taken als het spelen van games aankan.

In zulke situaties heeft de chip moeite om het hoofd koel te houden. Wanneer je telefoon erg warm wordt, maar de warmte niet per se vanuit een centrale plek komt, is dit waarschijnlijk de oorzaak. In tegenstelling tot veel laptops en desktops hebben smartphones geen ingebouwde ventilator om de hardware te verkoelen.

Er zijn gelukkig meerdere apps om de interne temperatuur van je smartphone te meten. Een degelijke optie is het gratis AIDA64. Na het downloaden en openen van deze app druk je op het kopje ‘Thermal’ om te controleren hoe warm je telefoon van binnen is.

Temperaturen van tussen de 35 en 45 graden Celsius zijn normaal. Wanneer de thermometer gedurende langere tijd continu ver naar boven (of onder) uitslaat, is er mogelijk iets mis met de hardware.

AIDA64 FinalWire Ltd 9 (64.462 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

4. Malware

Ook malware kan een heet hangijzer zijn. Malware is een overkoepelende term voor schadelijke software. Sommige malwarevarianten proberen bijvoorbeeld geld te stelen, terwijl anderen er met persoonlijke gegevens vandoor gaan.

Een relatief recente vorm van malware heeft met cryptomunten te maken. Er zijn namelijk varianten die, zodra het virus op de telefoon van het nietsvermoedende slachtoffer is geïnstalleerd, aan de slag gaan met het ‘minen’ van digitale valuta (zoals bitcoin). Voor dit minen is een hoop rekenkracht nodig. Deze power wordt (deels) door de processor van de besmette telefoon geleverd, met mogelijk oververhitting tot gevolg.

Het herkennen van malware kan best pittig zijn. In onderstaand artikel praten we je hier daarom uitgebreid over bij. Ook staan we stil bij manieren om malware te verwijderen en in de toekomst te voorkomen.

Verder lezen: Malware op je Android-toestel: voorkomen, herkennen en verwijderen

5. Telefoon wordt warm bij opladen

Steeds meer Android-telefoons kunnen snelladen. Dat is aan de ene kant heel fijn, want hierdoor zit de accu lekker rap vol. Aan de andere kant heeft snelladen een hoger vermogen nodig en komt er dus meer warmte vrij.

Wanneer dit bij jou gebeurt, kun je het best eens proberen op te laden met een ‘slome’ adapter. Neem bijvoorbeeld een oplader met een vermogen van 10 Watt, in plaats van 25 of zelfs 60 Watt.

Verder is het verstandig om je telefoon tijdens het opladen met rust te laten. Het is natuurlijk verleidelijk om tijdens het bijtanken verder te gaan met film kijken of gamen, maar hiermee verstoor je de laadcyclus. Dit zorgt ervoor dat bepaalde accucellen sneller slijten dan andere, met misschien wel (batterij)problemen als gevolg.

6. Warm weer

Het is een schot voor doel, maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen: telefoons kunnen erg slecht tegen warmte. Laat je toestel daarom nooit in de zon liggen.

Dit gebeurt nog heel vaak, maar het is erg slecht voor de accu van je telefoon. Die slijt namelijk sneller door in de zon te liggen. Bovendien kan een smartphone-accu niet tegen rappe temperatuurwisselingen. Stop ‘m daarom nooit in de koelkast om af te koelen.

Het voorkomen van een oververhitte smartphone

We hebben het tot dusver gehad over de oorzaken en oplossingen van een (te) warme telefoon. Omdat voorkomen beter is dan genezen, staan we tot slot stil bij enkele tips om mogelijk gedoe te ondervangen:

Haal je smartphone uit de beschermhoes als je gaat opladen. Hoewel een hoesje voor extra zekerheid en bescherming zorgt, geeft het je toestel ook minder ademruimte. Een kale smartphone kan zijn hitte een stuk beter kwijt. Gebruik je smartphone niet (te vaak) in de volle zon. Zoals eerder gezegd kan je toestel zijn warmte tijdens het zonnebaden niet kwijt, met alle gevolgen van dien. Houd je apparaten gescheiden. Net als dat beschermhoezen mogelijk de afvoer van hitte belemmeren, zitten andere apparaten ook weleens in de weg. Wanneer je rondloopt met een laptop, tablet, camera én smartphone in je rugzak, is het verstandig om de apparaten in verschillende vakjes op te bergen. Update je apps. Ontwikkelaars brengen aan de lopende band updates voor hun programma’s uit. Dat doen ze niet alleen om nieuwe functies toe te voegen, maar ook voor subtiele verbeteren. Updates zorgen er bijvoorbeeld voor dat de apps energiezuiniger worden.

