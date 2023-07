Tip: simkaart geblokkeerd? Dit kun je doen

Is je simkaart geblokkeerd? Hoe komt dat precies en hoe deblokkeer ik ‘m? Android Planet legt het je uit zodat je snel weer bereikbaar bent.

Het is nooit handig: een geblokkeerde simkaart. En dat kan je best snel overkomen. Vul drie keer je pincode verkeerd in en je bent de pineut. Hieronder laten we zien wat je moet doen om snel weer te kunnen internetten en bellen.

Simkaart geblokkeerd: zo deblokkeer je hem

Als je simkaart is geblokkeerd, vraagt je smartphone om een pukcode. Vaak kun je de pukcode vinden in het pakketje waar je simkaart destijds ook in zat. Je hoeft dit pakketje overigens niet per se te bewaren. Het is namelijk ook mogelijk om je pukcode bij je mobiele provider op te vragen, door in te loggen met je persoonlijke account.

Zonder je persoonlijke pukcode kun je je simkaart niet deblokkeren; bewaar deze dus altijd op een veilige plek waar je hem makkelijk terug kan vinden. Ook voor het geval als je je inloggegevens van de persoonlijke pagina bij je provider niet meer weet.

Bewaar je pukcode goed

Als je je pukcode hebt gevonden, dan is je probleem al bijna opgelost. Het enige wat je nog moet doen, is het invoeren van de code. Voer deze in op je mobiele telefoon en je simkaart is gedeblokkeerd. Vervolgens dien je een nieuwe pincode in te stellen. Bewaar je pukcode dus goed, want je weet nooit wanneer je ‘m weer nodig hebt.

Tip: Heb je een nieuwe simkaart bij je sim only-abonnement? Kies dan een nieuwe pincode en onthoud deze goed. Schrijf ‘m bijvoorbeeld op een blaadje en doe die in je kluis, of noteer ‘m in een wachtwoordbeheerder-app. Zo maak je de kans kleiner dat je per ongeluk je simkaart blokkeert.

