Zo maak je gratis wifi in de trein (of andere openbare plekken) veiliger

Gratis wifi in de trein is natuurlijk hartstikke handig, maar er kunnen risico’s aan zitten. In dit artikel hebben we een berg tips voor je, zodat je minder kans loopt op onveilige situaties.

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Gratis wifi is leuk: zo is het ook nog veilig

We hebben vijf tips voor je zodat je zo min mogelijk risico loopt als je gebruikmaakt van een openbaar wifi-netwerk. Van het wijzigen van enkele simpele instellingen tot het gebruiken van een VPN-dienst. We sluiten af met twee bonustips. Lees snel verder!

1. Voorkom automatische verbindingen

Veel telefoons kunnen opgeslagen wifi-netwerken automatisch herkennen en er verbinding mee maken. Dat is thuis of op kantoor erg handig, maar op openbare plekken wil je liever zelf bepalen met welk netwerk je verbinding maakt. Controleer daarom de wifi-instellingen van je telefoon en schakel automatische verbindingen met openbare of onbekende netwerken uit als je toestel die optie biedt.

2. Gebruik een VPN

Een VPN is een simpele manier om je verbinding op een openbaar wifi-netwerk beter te beschermen. De VPN versleutelt het verkeer tussen je smartphone en de VPN-server, waardoor anderen op hetzelfde netwerk minder makkelijk met je mee kunnen kijken. Er zijn gratis VPN-aanbieders, maar let goed op welke je kiest. Je geeft de dienst namelijk een belangrijke rol in je internetverbinding. Ga daarom voor een betrouwbare partij. Op onze site schrijven we regelmatig over (aanbiedingen van) bekende VPN-diensten.

3. Controleer of verbinding beveiligd is

Een VPN maakt je verbinding veiliger, maar beschermt je zeker niet tegen alles. Zo kan een aanvaller je nog steeds proberen te verleiden om op een nagemaakte website in te loggen. Let daarom altijd goed op wanneer je websites bezoekt of ergens je wachtwoord invult. Controleer of je op de juiste website zit en of de verbinding via https verloopt. Klik daarnaast niet zomaar op verdachte links of meldingen die je tijdens het gebruik van openbare wifi tegenkomt.

4. Gebruik een willekeurig MAC-adres

Dit is een handige functie op veel Android-toestellen die de gemiddelde gebruiker waarschijnlijk niet kent. Een wifi-apparaat heeft normaal gesproken een uniek MAC-adres, waarmee het op een netwerk kan worden herkend. Het is echter vaak mogelijk om een willekeurig MAC-adres te gebruiken.

Daardoor wordt het moeilijker om je telefoon aan de hand van dat hardware-adres op verschillende wifi-netwerken te herkennen en te volgen. Op moderne telefoons staat deze privacyfunctie meestal standaard ingeschakeld, maar het kan geen kwaad om dit bij je wifi-instellingen te controleren. Dit doe je door te zoeken naar ‘MAC-adrestype’, ‘Privé MAC-adres’ of ‘Willekeurig MAC-adres’. De benaming verschilt per fabrikant.

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5. Zet wifi uit (wanneer je het niet gebruikt)

De simpelste tip is misschien wel de meest onderschatte: als je openbare wifi niet nodig hebt, zet wifi dan uit. Je telefoon gaat anders misschien actief op zoek naar beschikbare netwerken of maakt automatisch verbinding met een netwerk dat je eerder hebt gebruikt. Door wifi uit te schakelen wanneer je het niet nodig hebt, verklein je dat risico en voorkom je dat je onbewust je mobiele data of batterij extra belast.

Zit je bijvoorbeeld maar even in de trein en ben je klaar met het gebruik van de gratis wifi? Dan kun je wifi simpelweg weer uitschakelen totdat je het opnieuw nodig hebt. Het is vaak maar één keer tikken op het wifi-symbooltje in je snelle instellingen.

Bonustips

Omdat we graag nog meer tips met je delen, sluiten we af met twee slimmigheden.

Houd je telefoon up-to-date . Beveiligingsupdates zijn niet spectaculair, maar wel relevant. Ze verkleinen de kans dat bekende kwetsbaarheden worden misbruikt.

. Beveiligingsupdates zijn niet spectaculair, maar wel relevant. Ze verkleinen de kans dat bekende kwetsbaarheden worden misbruikt. Let extra op bij bankieren en andere gevoelige acties en apps. Denk aan het doen van aankopen, het wijzigen van wachtwoorden en het versturen van gevoelige documenten.