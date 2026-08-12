Met deze tip maak je veiliger gebruik van openbare wifi

Gratis wifi is handig, maar niet ieder openbaar netwerk is even betrouwbaar. Op Samsung-telefoons schakel je snel een functie in die je waarschuwt wanneer verdachte activiteit op een wifi-netwerk wordt gedetecteerd.

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Zo waarschuwt je Samsung je voor verdachte activiteit

Gratis wifi in een café, op de receptie van de camping of in een bibliotheek. Handig, maar niet zonder risico’s. Op veel Samsung-telefoons zit een functie die je waarschuwt bij verdachte activiteit op een wifi-netwerk waarmee je verbonden bent. Deze optie is mogelijk al ingeschakeld, maar het kan geen kwaad om dat even te controleren.

Zo doe je dat:

Ga naar de ‘Instellingen’; Tik nu op ‘Verbindingen’; Bovenaan staat ‘Wi-Fi’, druk hierop; In het volgende scherm zie je rechts bovenaan drie puntjes. Tik hierop om extra instellingen te openen; Nu kies je voor ‘Intelligent Wi-Fi’. Het enige wat je nu nog moet doen, is de schuifregelaar bij ‘Verdachte netwerken detecteren’ aanzetten.

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Wees altijd voorzichtig met openbare netwerken

De beschikbare opties kunnen verschillen per Samsung-model en versie van One UI. Ook kan de functie op sommige toestellen standaard al zijn ingeschakeld. Een waarschuwing betekent overigens niet automatisch dat een netwerk gehackt of daadwerkelijk onveilig is.

Omgekeerd betekent het uitblijven van een waarschuwing niet dat een wifi-netwerk gegarandeerd veilig is. Zie de functie daarom vooral als een extra controle van je telefoon, en niet als een garantie dat je veilig kunt internetten. Hieronder vind je nog drie andere handige wifi-tips!

De video staat ook online

Als je er trouwens niet helemaal uitkomt met ons stappenplan, dan legt redacteur Sebastiën alles nog eens duidelijk uit in de video hieronder.

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