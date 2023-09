Tip: zo vertaal je mailtjes in de Gmail-app

Google biedt heel veel slimme diensten en als die gecombineerd worden ontstaan er heel handige mogelijkheden. Zo kun je nu mailtjes vertalen in Gmail naar een taal naar keuze. In deze korte tip zetten we de stappen die je daarvoor moet uitvoeren onder elkaar.

Vertalen met Gmail in enkele simpele stappen

De vertaalfunctie van Gmail rolt nu uit voor een groter publiek, waardoor je makkelijk mailtjes kunt vertalen naar het Nederlands of natuurlijk andere taal. Als je een mailtje opent in een andere taal krijg je namelijk veelal de optie te zien om deze direct te vertalen. Hier op de redactie hebben we het te getest met meerdere apparaten. Opvallend is dat niet elke mail in een andere taal ook direct te vertalen is, maar waar dat precies aan ligt is onbekend.

Wil jij ook eens aan de slag met mails en die vertalen, pak je smartphone of tablet er dan bij en open de Gmail-app. Volg daarna onderstaande stappen en lezen maar.

Open de email die je wil vertalen; Tik in de verschenen balk op ‘Vertalen naar het Nederlands’ Het kan ook zijn dat er een andere taal genoemd staat, dat kun je aanpassen. Check de vertaling van de email in de geselecteerde taal.

Naast de balk waarin de vraag staat of je de mail wil vertalen vind je ook een tandwieltje. Als je daarop klikt kom je in het instellingenmenu van de vertaalfunctie van Google. Daar kun je onder andere instellen welke talen je wil gebruiken voor de app en bijvoorbeeld of Nederlands wel of niet vertaalt moet worden en of dat automatisch moet gebeuren.

Krijg je veel mails in een bepaalde taal, maar wil je die bijvoorbeeld toch in het Nederlands lezen, dan kun je er dankzij de instellingen dus voor zorgen dat dat een stuk makkelijker gaat. De nieuwe vertaalmogelijkheid rolt nu uit voor iedereen, maar dat gaat wel gefaseerd. Het kan dus even duren, voordat ook jij de optie ziet.

