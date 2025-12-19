Gebruik jij Google Agenda om al je afspraken en belangrijke gebeurtenissen bij te houden? In deze tip lees je hoe je handmatig verjaardagen aan je agenda toevoegt.
Lees verder na de advertentie.
Google Agenda verjaardagen toevoegen
Google Agenda is waarschijnlijk de populairste agenda-app voor Android, maar lange tijd ontbrak er gek genoeg een belangrijk feature. Het gaat om de mogelijkheid om zelf verjaardagen aan de agenda toe te voegen. Verjaardagen werden automatisch via je contactenlijst met Google Agenda gesynchroniseerd, maar kon je niet handmatig op de kalender zetten.
Gelukkig is het nu wél mogelijk om een verjaardag aan je agenda toe te voegen, zodat je geen verjaardagsfeestjes mist. Het werkt heel simpel, dus pak je Android-telefoon erbij en open de Google Agenda-app.
- Open de Google Agenda-app en tik op de plusknop rechtsonder;
- Selecteer ‘Verjaardag’, deze optie staat boven ‘Taak’ en ‘Afspraak’;
- Je kan nu de naam van de jarige persoon en zijn of haar geboortedatum toevoegen.
Kies er eventueel voor om een herinnering in te stellen, zodat je bijvoorbeeld een week van tevoren een reminder krijgt dat de verjaardag eraan zit te komen.
Dat was het! De verjaardag wordt direct aan je agenda toegevoegd en gesynchroniseerd. Hierdoor verschijnt de gebeurtenis ook meteen in de webversie van Google Agenda, wat handig is als je jouw afspraken ook regelmatig op je laptop of pc checkt.
→ Op deze update voor Google Agenda hebben we jaren gewacht
Lees meer handige tips:
- Dit zijn de best gelezen tips op Android Planet van 2025 (19 dec)
- Tip: Zo voeg je een verjaardag toe aan Google Agenda (19 dec)
- Chromecast zonder wifi gebruiken: deze opties heb je (18 dec)
- Samsung draadloos opladen: tips, uitleg & onze favoriete opladers (15 dec)
- 5 WhatsApp-tips voor de feestdagen (+ bonustip) (13 dec)
Je leest een artikel dat eerder op onze website is verschenen. We hebben de informatie bijgewerkt en het artikel opnieuw gepubliceerd.