Samsung Galaxy S25 met Galaxy Watch8 cadeau!

Bekijk actie

Tip: Zo voeg je een verjaardag toe aan Google Agenda

Wouter Nijsen
Wouter Nijsen
19 december 2025, 9:08
1 min leestijd
Tip: Zo voeg je een verjaardag toe aan Google Agenda

Gebruik jij Google Agenda om al je afspraken en belangrijke gebeurtenissen bij te houden? In deze tip lees je hoe je handmatig verjaardagen aan je agenda toevoegt.

Lees verder na de advertentie.

Google Agenda verjaardagen toevoegen

Google Agenda verjaardag toevoegen

Google Agenda is waarschijnlijk de populairste agenda-app voor Android, maar lange tijd ontbrak er gek genoeg een belangrijk feature. Het gaat om de mogelijkheid om zelf verjaardagen aan de agenda toe te voegen. Verjaardagen werden automatisch via je contactenlijst met Google Agenda gesynchroniseerd, maar kon je niet handmatig op de kalender zetten.

Gelukkig is het nu wél mogelijk om een verjaardag aan je agenda toe te voegen, zodat je geen verjaardagsfeestjes mist. Het werkt heel simpel, dus pak je Android-telefoon erbij en open de Google Agenda-app.

  1. Open de Google Agenda-app en tik op de plusknop rechtsonder;

  2. Selecteer ‘Verjaardag’, deze optie staat boven ‘Taak’ en ‘Afspraak’;

  3. Je kan nu de naam van de jarige persoon en zijn of haar geboortedatum toevoegen.

    Kies er eventueel voor om een herinnering in te stellen, zodat je bijvoorbeeld een week van tevoren een reminder krijgt dat de verjaardag eraan zit te komen.

Dat was het! De verjaardag wordt direct aan je agenda toegevoegd en gesynchroniseerd. Hierdoor verschijnt de gebeurtenis ook meteen in de webversie van Google Agenda, wat handig is als je jouw afspraken ook regelmatig op je laptop of pc checkt.

Op deze update voor Google Agenda hebben we jaren gewacht

Download de Android Planet-app

Download de Android Planet-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Lees meer handige tips:

Je leest een artikel dat eerder op onze website is verschenen. We hebben de informatie bijgewerkt en het artikel opnieuw gepubliceerd.

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Basisfuncties E-mail en agenda

Bekijk ook

Dit zijn de best gelezen tips op Android Planet van 2025

Dit zijn de best gelezen tips op Android Planet van 2025

Vandaag 13:07

Chromecast zonder wifi gebruiken: deze opties heb je

Chromecast zonder wifi gebruiken: deze opties heb je

Gisteren 9:17

Samsung draadloos opladen: tips, uitleg & onze favoriete opladers

Samsung draadloos opladen: tips, uitleg & onze favoriete opladers

15 december 2025

Je telefoon opladen: zo doe je het goed (veelgestelde vragen uitgelegd)

Je telefoon opladen: zo doe je het goed (veelgestelde vragen uitgelegd)

29 november 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Android in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
Smartphone
Tablet
Wearable
Vergelijk
Sim only
Over ons Contact Adverteren