Tip: zo verander je de zwarte balken van de ondertiteling in de ViaPlay-app

ViaPlay is nu beschikbaar in Nederland en voor veel mensen de bron voor het nieuwe Formule 1-seizoen en andere content. Op de redactie van Android Planet viel direct iets irritants op: de ondertiteling bevat grote zwarte balken.

ViaPlay: weg met die zwarte balken voor ondertiteling

ViaPlay is vanaf 1 maart beschikbaar in Nederland en ook hier is een abonnement afgesloten. Voor mij persoonlijk is het wachten op het nieuwe F1-seizoen. Toch heb ik natuurlijk al gesnuffeld in het huidige aanbod van series en films en ook al wat gekeken. Ik irriteerde me wel direct aan de ondertiteling, want die bestaat uit grote zwarte balken met witte letters, waardoor een gedeelte van de content niet meer te zien is.

In de ViaPlay-app zelf is dit helaas niet aan te passen, wat bijvoorbeeld wel makkelijk kan bij Amazon Prime Video. Er is echter een mogelijkheid om de stijl van de ondertiteling aan te passen. Helaas lijkt dit niet direct te werken op elk Android-toestel.

Waar dat precies aan ligt, is helaas niet bekend. Tevens kan het zijn dat onderstaande stappen op jouw smartphone net iets anders heten. Dit stappenplan is geschreven op basis van Android 12 op een Google Pixel 6 Pro.

Zo verander je de stijl van de ondertiteling in ViaPlay

Pak je smartphone erbij en open de instellingen; Tik op de optie ‘Toegankelijkheid’; Scroll naar ‘Voorkeuren voor ondertiteling’ en tik daarop; Tik op ‘Grootte en stijl van ondertiteling’; Selecteer de optie ‘Ondertitelstijl’ en tik op ‘Aangepast’; Stel de stijl in zoals jij wil qua kleuren en meer.

Je kunt van alles instellen in het menu, waaronder de lettergrootte of het lettertype. Natuurlijk kun je ook spelen met de kleur van de letters of juist van de balk erachter. Naast zwart en leuke kleurtjes kun je ook kiezen om juist geen balk te laten zien.

Je smartphone toont gelijk een preview van hoe het eruit ziet. Heb je de perfecte combinatie gevonden, dan is het een kwestie van het menu verlaten en ViaPlay opnieuw opstarten.

Als bovenstaande stappenplan niet werkt, ben je helaas nog gebonden aan de zwarte balken met witte letters. Bovenstaande stappen kun je proberen uit te voeren op verschillende toestellen, maar ook tablets of bijvoorbeeld de Nvidia Shield Pro. Kijk je naar ViaPlay via Google Chrome, dan is er een extensie beschikbaar om dit probleem op te lossen.

Meer over de nieuwe (streaming)dienst ViaPlay

ViaPlay is een nieuwe dienst die zich naast films, series en documentaires voornamelijk richt op het aanbieden van live sport. Formule 1 is daarbij de grote publiekstrekker, maar ook de vele liefhebbers van voetbal en darts kunnen er terecht. Kijken kan via de ViaPlay-app, maar ook is er Chromecast-ondersteuning aanwezig, waardoor je altijd en overal kunt kijken.

Je kunt uiteraard direct terecht bij ViaPlay zelf als je interesse hebt in een abonnement. Aanbieders van televisie en internet bieden de dienst ook vaak aan. Zo kun je terecht bij onder andere KPN, VodafoneZiggo, T-Mobile en YouFone. De prijs is 13,99 euro per maand, maar er zijn inmiddels allerlei (welkomst)aanbiedingen te vinden. Daarbij betaal je de eerste paar maanden minder of kun je tijdelijk volledig gratis kijken.

