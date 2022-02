Videoreview: Samsung Galaxy S22 Ultra is een loepzuivere Note

De Galaxy S22 Ultra is de krachtigste smartphone die Samsung dit jaar uitbrengt – en misschien wel ooit heeft uitgebracht. In deze videoreview bespreken we in een paar minuten alle ins en outs van het toestel.

Check de Samsung Galaxy S22 Ultra videoreview

Op de reguliere Galaxy S22 en S22 Plus moeten we nog eventjes wachten, maar de gloednieuwe S22 Ultra is al wel in Nederland te koop. Samsung kiest voor een verspreidde release, maar eigenlijk vinden we dat helemaal niet zo erg. De Galaxy S22 Ultra is namelijk het meest vernieuwende en interessante toestel van het drietal.

Met een adviesprijs van 1249 euro is ‘ie ook de duurste telefoon – voor veel mensen waarschijnlijk té duur. Daar krijg je wel een hele complete smartphone voor: de hardware is enorm krachtig, de camera’s gooien hoge ogen en het design is opvallend. De S22 Ultra lijkt enorm op een Note-toestel en heeft ook de S Pen-stylus.

In onze videoreview van de Samsung Galaxy S22 Ultra bespreken we alle features van het nieuwe vlaggenschip en vertellen we of je de telefoon moet kopen. Vond je het een leuke video? Like het filmpje dan ook even en abonneer je op het Android Planet YouTube-kanaal. Daar help je ons enorm mee!

Lees ook de geschreven review

We hebben ook een uitgebreide, geschreven review van de Samsung Galaxy S22 Ultra. Daarin lees je bijvoorbeeld een uitgebreide analyse van de camera’s, met heel veel voorbeeldfoto’s. Ook gaan we natuurlijk in op de hardware, accuduur en S Pen-features. De conclusie van de review vind je hieronder.

Samsung had de Galaxy S22 Ultra ook de Galaxy S22 Note kunnen noemen. Dit is een directe erfgenaam van de beroemde Note-serie en zal fans daarvan zeker bekoren. De hardware is snel, het grote scherm erg mooi, de camera’s zeer goed én hij heeft een verbeterde S Pen aan boord. Het is daarmee één van de meest complete smartphones die je momenteel kunt kopen.

Grote minpunten heeft dit toestel niet. Kleintjes wel, zoals de net niet fantastische accuduur en speakers die iets minder klinken dan bij de concurrentie. Dat zijn echter zeker geen dealbreakers. Als je de hoge prijs voor lief neemt, raden we de Samsung Galaxy S22 Ultra dan ook volmondig aan. Dankzij het uitstekende updatebeleid zul je er jarenlang plezier van hebben.

Samsung Galaxy S22 Ultra release in Nederland

De Samsung Galaxy S22 Ultra is vanaf nu te koop in Nederland voor 1249 euro. Je kan ervoor kiezen om de S22 Ultra los te kopen, maar het is natuurlijk ook mogelijk om de Galaxy S22 Ultra met een abonnement aan te schaffen. Binnenkort, vanaf 11 maart, zijn de reguliere S22 en S22 Plus verkrijgbaar voor respectievelijk 849 en 1049 euro.