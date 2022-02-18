Samsung Galaxy S26 Ultra nu scherp geprijsd

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Samsung S22 Ultra kopen? Vergelijk alle los toestel prijzen

8.5
Reviewscore Android Planet
Verkrijgbaar
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Los toestel
Samsung Galaxy S22 Ultra
1/11
  • Alle versies en aanbiedingen in één overzicht
  • 2 prijzen van 2 shops
  • Altijd actueel: prijzen worden elke 15 min gecheckt
  • Laagste prijs € 519,00 bij Phonemarket.nl
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Check hier alle prijzen en ontdek waar je de Samsung Galaxy S22 Ultra los het goedkoopst kan scoren. De Samsung Galaxy S22 Ultra is verkrijgbaar met 128GB en 512GB aan opslagruimte in de kleuren bordeaux en zwart. Vergelijk eenvoudig alle prijzen en aanbiedingen van betrouwbare webshops en vind snel de beste deal.
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2 resultaten vanaf € 519,00
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Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra
128 GB5G
€ 519,00
2 jaar garantie
Phonemarket.nl
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9.2
Phonemarket.nl
1d
Samsung Galaxy S22 Ultra
Samsung Galaxy S22 Ultra
512 GB5G
€ 1.459,00
2 jaar garantie
Amazon
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3.6
Amazon
2d

De Samsung S22 Ultra los toestel is Samsungs beste telefoon tot nu toe. En werd door Samsung gepresenteerd op 9 januari 2022. Je vindt op deze pagina onze prijsvergelijker zodat je altijd de beste deal scoort. Daarnaast vind je ook wat handige informatie.

Let hierop bij de Samsung S22 Ultra los toestel

De Samsung S22 Ultra los toestel is de directe opvolger van de Samsung S21 Ultra en krijgt dezelfde adviesprijs van 1249 euro. Daar krijg je echter wel de beste specs voor terug.

Denk aan een betere chip dan de Samsung S21 en ook een betere camera setup. De camera moet niet alleen beter zijn dan de S21-serie maar ook beter dan bij de reguliere S22 en de S22 Plus. Bovendien is het ondersteuning voor de S Pen. De stylus van Samsung.

Los toestel kopen of toch met een abonnement?

1249 Euro is natuurlijk een flink bedrag om in één keer af te tikken, check daarom wel eerst even je bankrekening. Toch kunnen er ook voordelen aan zitten. Zo heb je bijvoorbeeld lagere maandlasten en kun je hem combineren met een sim only-abonnement. Bovendien ontwijk je zo ook een BKR-registratie, omdat je geen lening afsluit.

Een Samsung S22 Ultra met abonnement kan echter ook aantrekkelijk zijn. Zo betaal je je toestel in termijnen af, waardoor je nu meer geld overhoudt voor andere dingen. Ook verbetert een goed abonnement natuurlijk het gebruiksgemak/plezier. 

Voor wie is deze smartphone geschikt?

De Samsung S22 Ultra los toestel is het beste en duurste toestel dat Samsung te bieden heeft. Maar weinig mensen kunnen stellen dat zij zo’n uitgebreid toestel ook daadwerkelijk nodig hebben. Als je deze smartphone koopt heb je een heel mooi en goed toestel in huis waar je nog jaren plezier van gaat hebben.

Zo gebruik je de prijsvergelijker

Onze prijsvergelijker werkt heel simpel: het goedkoopste aanbod staat automatisch bovenaan. Let er op dat dit dan ook de basisversie is. Mochten er ook versies met meer opslagcapaciteit of werkgeheugen beschikbaar zijn, dan zijn die duurder en staan daarom lager in de prijsvergelijker. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat jij interessant vindt.

Daarna klik je op het beste aanbod dat je kunt vinden waardoor je op de website van de verkoper terecht komt. Daar bestel je dan je nieuwe telefoon.

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