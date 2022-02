Samsung S22 Ultra kopen? Vergelijk alle los toestel prijzen

Onderstaande informatie is gebaseerd op geruchten, neem het dus met een korreltje zout.

De Samsung S22 Ultra los toestel is Samsungs beste telefoon tot nu toe. En werd door Samsung gepresenteerd op 9 januari 2022. Je vindt op deze pagina onze prijsvergelijker zodat je altijd de beste deal scoort. Daarnaast vind je ook wat handige informatie.

Let hierop bij de Samsung S22 Ultra los toestel

De Samsung S22 Ultra los toestel is de directe opvolger van de Samsung S21 Ultra en krijgt dezelfde adviesprijs van 1249 euro. Daar krijg je echter wel de beste specs voor terug.

Denk aan een betere chip dan de Samsung S21 en ook een betere camera setup. De camera moet niet alleen beter zijn dan de S21-serie maar ook beter dan bij de reguliere S22 en de S22 Plus. Bovendien is het ondersteuning voor de S Pen. De stylus van Samsung.

Los toestel kopen of toch met een abonnement?

1249 Euro is natuurlijk een flink bedrag om in één keer af te tikken, check daarom wel eerst even je bankrekening. Toch kunnen er ook voordelen aan zitten. Zo heb je bijvoorbeeld lagere maandlasten en kun je hem combineren met een sim only-abonnement. Bovendien ontwijk je zo ook een BKR-registratie, omdat je geen lening afsluit.

Een Samsung S22 Ultra met abonnement kan echter ook aantrekkelijk zijn. Zo betaal je je toestel in termijnen af, waardoor je nu meer geld overhoudt voor andere dingen. Ook verbetert een goed abonnement natuurlijk het gebruiksgemak/plezier.

Voor wie is deze smartphone geschikt?

De Samsung S22 Ultra los toestel is het beste en duurste toestel dat Samsung te bieden heeft. Maar weinig mensen kunnen stellen dat zij zo’n uitgebreid toestel ook daadwerkelijk nodig hebben. Als je deze smartphone koopt heb je een heel mooi en goed toestel in huis waar je nog jaren plezier van gaat hebben.

Zo gebruik je de prijsvergelijker

Onze prijsvergelijker werkt heel simpel: het goedkoopste aanbod staat automatisch bovenaan. Let er op dat dit dan ook de basisversie is. Mochten er ook versies met meer opslagcapaciteit of werkgeheugen beschikbaar zijn, dan zijn die duurder en staan daarom lager in de prijsvergelijker. Gebruik daarom de filteropties om alleen het aanbod te zien dat jij interessant vindt.

Daarna klik je op het beste aanbod dat je kunt vinden waardoor je op de website van de verkoper terecht komt. Daar bestel je dan je nieuwe telefoon.