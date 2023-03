De Xiaomi 13 met abonnement vergelijken

De Xiaomi 13 is een compacte en high-end smartphone. Hij is iets gegroeid ten opzichte van zijn voorganger, de Xiaomi 12, en heeft het felste Android-scherm ooit gemaakt. Je koopt het toestel in verschillende kleuren en ook uniek: naast de spiegelende achterkant, is er ook de mogelijkheid om voor een neplederen achterkant te gaan. Dit zijn de belangrijkste specificaties van de Xiaomi 13:

6,36 inch-amoled-scherm met 120 Hz

8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte

Snapdragon 8 Gen 2-processor

54MP hoofdcamera, 12MP groothoeklens en 10MP telelens (3,2x optische zoom)

32MP selfiecamera

4500 mAh-accu met 50 Watt draadloos opladen

Android 13 met MIUI-schil

Updates t/m Android 16 en vijf jaar beveiligingsupdates

Een Xiaomi 13 met abonnement of toch als los toestel?

Het instapmodel in de Xiaomi 13-serie is een krachtig toestel, maar heeft als los toestel een flinke adviesprijs. Om niet in één keer 1000 euro kwijt te zijn, is het een fijne optie om dit over een langere periode uit te smeren. Het nadeel hiervan is dat je een BKR-registratie op je naam krijgt. Dit register wordt gecheckt als je in de toekomst nog een lening af zou willen sluiten en kan er voor zorgen dat je minder geld kunt lenen voor bijvoorbeeld een hypotheek.

Bij het afsluiten van een abonnement heb je ook de mogelijkheid om het toestel in één keer af te betalen. Je gaat dan geen lening aan en de BKR-registratie blijft dus ook achterwege. Je profiteert wel nog altijd van de toestelkorting die vaak wordt gegeven in combinatie met een abonnement. Vergelijk de toestelkosten in combinatie met abonnement eens met de laagste prijs voor een los toestel. Deze besparing is vaak flink.

Is de Xiaomi 13 het goedkoopst met abonnement?

Providers en shops geven vaak extra korting op de toestelprijs op het moment dat je een toestel in huis haalt in combinatie met abonnement. Bij kleine bundels met weinig data, belminuten en/of sms’jes kan het echter voordeliger zijn om een scherp geprijsd sim only-abonnement van een prijsvechter te nemen.

Er zijn veel verschillende aspecten die van invloed zijn op welke optie uiteindelijk voor jou de beste is. Neem dus vooral alle verschillende mogelijkheden en prijzen in overweging.

Xiaomi 13 aanbiedingen: vergelijk alle abonnementen

Normaal werkt onze prijsvergelijker ontzettend gemakkelijk: de goedkoopste abonnementen vind je bovenaan. Standaard staan de filters ingesteld op 2GB aan data, 50 belminuten en een maximale maandprijs van 75 euro. Vind je dit toch aan de hoge kant? Gebruik het filter om een abonnement met een lager maximaal maandbedrag te vinden. Let op: je eenmalige bijbetaling voor het toestel kan omhoog gaan.

Naast de prijs filter je op hoeveelheid MB’s, belminuten, looptijd, provider en nog veel meer. Pas de filters aan om het abonnement samen te stellen dat perfect bij jou past.

Op het moment is de Xiaomi 13 nog niet verkrijgbaar. Het vergelijken tussen abonnementen zal dus nog even moeten wachten. Zodra wij de eerste prijzen weten, gaat de vergelijker live en kan jij de beste Xiaomi 13-aanbieding sluiten.