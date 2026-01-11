De 5 beste Android-apps en -games van de week (#2 2026)

Laat je kids zelf hun voorleesverhalen vormgeven, blur in een handomdraai gezichten en kentekens, schiet je shotgun helemaal leeg en geef je telefoon een nieuwe, frisse achtergrond.

Dit zijn de beste apps en games van week 2

Met al die wind, kou en sneeuw kun je maar beter lekker binnenblijven. Maar, dan moet je natuurlijk wel wat leuks te doen hebben. Bekijk daarom snel ons overzicht van de vijf beste nieuwe apps en games. Je downloadt ze vanzelfsprekend weer in de Play Store.

1. Anyway

We weten allemaal hoe belangrijk het is om kinderen voor te lezen, bijvoorbeeld voor het slapen gaan. Maak het jullie gemakkelijk én leuk met Anyway. Deze gloednieuwe app zit vol interactieve avonturen waarbij je kind een groot aandeel heeft in het verhaal.

Je kiest samen een verhaal, maar laat je kind(eren) vervolgens het verloop bepalen. Elke beslissing is belangrijk en leidt tot verschillende eindes, waardoor elke leesbeurt uniek wordt. Eén nadeel: de verhalen zijn in het Engels, dus je moet ze wellicht vertalen.

Anyway - Interactive Stories

2. Shotgun Joe

Shotgun Joe heeft twee grote liefdes in het leven: zijn verloofde Annabel en zijn shotgun. Die laatste zet hij graag in om op alles en iedereen te schieten: van zombies tot dinosaurussen. Ondertussen gooit hij er ook nog eens op los met handgraten.

Maar, waarom dan al dat geweld? Dat is hoognodig omdat Annabel is ontvoerd door aliens. Haar redden is jouw taak in deze splinternieuwe 2D platformshooter. Het spel is aantrekkelijk door de simpele besturing, de vele kleurrijke levels en vloeiende animaties.

Shotgun Joe - Love & Monsters

3. CensorX

Met video’s die je maakt in de openbare ruimte moet je altijd goed opletten. Gevoelige informatie op beeld valt soms onder de AVG. Daarom is het slim om persoonsgegevens als gezichten en kentekens te blurren als je besluit je video’s ergens te publiceren.

Bespaar jezelf een hoop tijd en gebruik daar CensorX voor. De AI van de app herkent nummerplaten en gezichten automatisch en zorgt dan voor een blur. Dat scheelt weer elk shot handmatig nagaan. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

CensorX Kentekenplaten censure

4. Heartopia

Tijd om je creativiteit helemaal de vrije loop te laten. In Heartopia bouw je namelijk een droomhuis, maak je vrienden en ontdek je allerlei hobby’s. Dit doe je op een eiland met eindeloze mogelijkheden, de naamgever van dit nieuwe multiplayer simulatiespel.

De keuzes beginnen al als je inlogt, want welke outfit doe je nu weer aan? Kies ook of je voor een huisdier wil zorgen en beleef samen avonturen. Je hebt uiteraard ook de mogelijkheid tot sociale interactie met andere spelers en NPC’s. Voor dagenlang pret.

Heartopia

5. Wallshift

Android-telefoons staan bekend om hun vele manieren om ze te personaliseren, zoals je achtergrond. Om dat niet elke keer handmatig te hoeven doen, bestaat er er een fijne, nieuwe app: WallShift. Die wisselt en personaliseert automatisch al je achtergronden.

Dat kan op verschillende manieren. Stel in dat je achtergrond op je startscherm, vergrendelscherm (of beiden) verandert op basis van tijd, locatie, of met een simpele tik. Zo heeft je telefoon om de zoveel tijd weer een frisse look. Leuk om te proberen!

WallShift

