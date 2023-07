De 4 beste Android-apps en -games van de week (#29 2023)

Versimpel ingewikkelde brieven van de overheid en speel een splinternieuwe PlayStation 5-game op je smartphone. Dat en meer in deze editie van de beste Android-apps en -games van de week.

1. Lees Simpel

Brieven van de overheid, je verzekering of andere instanties bevatten vaak ingewikkelde taal en dat is niet voor iedereen te begrijpen. Met de app Lees Simpel wordt kunstmatige intelligentie ingezet om die teksten te versimpelen, zodat je precies snapt wat er van je wordt verwacht. Je scant de brief, waarna puntsgewijs in duidelijke taal wordt verteld wat de boodschap is.

De makers stellen dat kunstmatige intelligentie fouten kan maken, maar dat de meeste samenvattingen kloppen. De app verzamelt geen gegevens en de makers kunnen je brief niet zien. Er zit tevens geen verdienmodel aan de app verbonden. “We willen het leven voor mensen gewoon een beetje makkelijker maken.”

Lees Simpel Little Robots 9,4 (7 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

2. Oxenfree II: Lost Signals

Het originele Oxenfree is een unieke game, met een focus op verhaal, sterke personages, sfeer en keuzes die jij als speler maakt. Een groep vrienden ontdekt een eiland waar een paranormale twist de boel op spanning zet. Het vervolg Oxenfree 2: Lost Signals is nu uit. Deze speelt zich vijf jaar later af.

Bijzonder is dat dit gewoon een complete game is die uitkomt op onder andere de PlayStation 5 en Nintendo Switch. Maar omdat Netflix de studio achter de game heeft overgenomen, kun je Oxenfree II nu ook direct spelen op je Android-toestel. Met een Netflix-abonnement hoef je niet eens extra te betalen.

OXENFREE II: Lost Signals Netflix, Inc. Gratis via Google Play via Google Play

3. Winamp

In de tijd voor Spotify en Apple Music had men Winamp op hun pc staan. Met Winamp kon je al je mp3’s afspelen. Met skins gaf je het programma een hele andere look. Nu is Winamp terug, op Android.

Het is niet de eerste keer dat Winamp in de Play Store verschijnt, maar de oude versie is al lang niet meer beschikbaar. Er was toch geen markt meer voor het afspelen van mp3’tjes. Nu probeert Winamp het opnieuw door streaming te combineren met lokale bestanden.

Helemaal nieuw is de Fanzone, waarmee fans kleine artiesten kunnen ondersteunen via een abonnement. Daar krijgen ze dan exclusieve content voor terug. De app is wel alleen nog maar in gesloten bèta beschikbaar, met een gelimiteerd aantal plekken.

Winamp Winamp SA Gratis via Google Play via Google Play

4. Google Documenten

Google heeft een kleine, maar toch hele fijne aanpassing gemaakt in Google Documenten. Voorheen opende je een document en moest je eerst nog op de bewerkknop tikken om aan de slag te gaan.

Met de nieuwste versie van de app ga je direct naar de editmodus. Dat betekent dat je meteen kunt gaan typen. Op deze manier werkt de smartphoneversie van Google Docs hetzelfde als de desktopversie.

Google Documenten Google LLC 8,2 (1.775.271 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

