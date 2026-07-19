Je telefoon zit stiekem vol games! (Android-apps en -games week 29)

Verander de sensoren op je smartphone in minigames, raak je telefoon echt nooit meer kwijt en train je muzikale gehoor. Dit is ons weekoverzicht met de beste Android-apps en -games.

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Dit zijn de beste apps en games van week 29

Benieuwd welke nieuwe apps en games deze week onze aandacht hebben getrokken? Dan heb je geluk, want in dit wekelijkse overzicht zetten we er vijf op een rijtje. Zo weet jij welke het downloaden zeker waard zijn. Je vindt ze als vanouds in de Play Store.

1. Buzz My Phone

Ben jij je telefoon vaker kwijt dan je lief is? Dat is verleden tijd met Buzz My Phone, een app met als doel om te zorgen dat jij je toestel binnen no-time weer in handen hebt. Dat gebeurt met een alarm dat echt altijd werkt, zelfs als de stille modus is ingeschakeld.

Voor extra hints kun je het toestel laten trillen en oplichten. Je doet dit door de app te openen, het vermiste apparaat te selecteren en dan hoef je alleen nog maar goed te luisteren. Een wachtwoord voorkomt dat anderen per ongeluk je telefoon laten trillen.

Buzz My Phone — Ring & Find It Buzz My Phone Gratis via Google Play via Google Play

2. Simon Musical

Simon Musical is een nieuwe, gratis gehoor- en geheugentrainer voor je telefoon of tablet. Bij dit muzikale spelletje luister je steeds aandachtig naar notenreeksen op een kleurrijke schijf. Jouw doel is om de noten die je hoort, in de juiste volgorde te zetten.

In het begin zijn er slechts vier instrumenten: een spaanse gitaar, piano, saxofoon en ukelele. Naarmate je levels stijgt, ontgrendel je nieuwe instrumenten. Verder zitten er 10 populaire melodieën en speciale bonustracks in dit uitdagende, maar geinige spelletje.

Simon Musical: Ear Trainer DavidMania Gratis via Google Play via Google Play

3. Sensor Lab

Wist je dat jouw telefoon vol zit met sensoren: van een gps-ontvanger en gyroscoop tot een barometer en nabijheidssensor? Met de app Sensor Lab zet je deze vaak verborgen sensoren om in heuse minigames. Dat klinkt wat technisch, maar het is zeer de moeite.

Sensor Lab geeft elke hardwaresensor op je apparaat twee dingen: een realtime lab dat ruwe data visualiseert en een minigame die de sensor als input gebruikt. Er zijn op dit moment zeven games beschikbaar, zoals een ritmespel, knikkerdoolhof en kantelspel.

Sensor Lab Vanam Labs Gratis via Google Play via Google Play

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4. Scale It

Scale It is een partygame waarin jij en je vrienden antwoorden op grappige vragen gaan rangschikken. Vervolgens ontdek je wie het met de groep eens is en wie er compleet naast zit. Je begint het spel door een privékamer aan te maken en een code te delen.

Daarna krijgt iedereen elke ronde dezelfde vraag met vier opties. Zodra iedereen heeft gereageerd, wordt de groepsrangschikking onthuld en worden antwoorden vergeleken. De app geeft leuke titels aan spelers als ‘Meest Normaal’ of ‘Meest Ongecontroleerd’.

Scale It Dewforge Studios Gratis via Google Play via Google Play

5. NapWake

NapWake is een locatiegebaseerde wekker die jou pas wakker maakt wanneer je je bus, trein, tram of metro moet verlaten om verder naar je eindbestemming te reizen. Handig voor forenzen die nog een beetje slaperig zijn en een kleine reminder nodig hebben.

De app maakt gebruikt van adaptieve GPS-polling (lage frequentie wanneer je ver van je halte bent, hoge precisie naarmate je dichterbij komt). Dit voorkomt dat de batterij leeg raakt tijdens een lange reis. Ook is er een alarmmodus speciaal voor koptelefoons.

NapWake 8toons Gratis via Google Play via Google Play

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