Zo plan en deel je simpel reizen (Android-apps en -games week 31)

Ontdek nieuwe apps om iets eerlijk te beslissen, auto´s te taxeren, reizen te plannen en je puzzelskills te trainen. Dit en meer in ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 31

De week zit er bijna op, tijd om even lekker te ontspannen met vijf toffe Android-apps en -games. Ook deze week hebben we de meest interessante nieuwe apps en spellen uit de Google Play Store op een rijtje gezet. Laat ons weten welke jij gaat installeren!

1. Squadra: Random Team Picker

Ben je met vrienden en moet er iets beslist worden? Squadra brengt uitkomst. Of het nu gaat om wie er aan de beurt is, wie er in welk team zit, wie de afwas moet doen of wie moet betalen; iedereen legt zijn of haar vinger op het scherm en de app doet de rest.

Squadra werkt heel gemakkelijk en doet precies waar jij de app voor nodig hebt. Je kiest hiervoor één van de vier manieren om iets te beslissen. Je hoeft daarna geen naam in te voeren, geen account aan te maken en alles werkt ook nog eens offline.

Squadra: Random Team Picker Pixel Biscuit Gratis via Google Play via Google Play

2. MindYourPuzzle

Achttien puzzels in één app. Dat is MindYourPuzzle. Elke dag om middernacht krijg je weer nieuwe uitdagingen voorgeschoteld. Er is voor ieder wat wils, maar je moet wel van rekenpuzzels houden en andere games die vooral draaien om getallen en logica.

Nog niet zo goed? Je kunt onbeperkt oefenen om te kijken bij welk spel jouw talenten liggen. Ook kun je realtime tegen je vrienden of andere spelers strijden. Met diverse moeilijkheidsniveaus en ranglijsten is er genoeg om te ontdekken in MindYourPuzzle.

MindYourPuzzle MYP Studios Gratis via Google Play via Google Play

3. Iiro

Een app met een bijzondere naam, maar dat komt door de Finse ontwikkelaar. Met Iiro plan je gemakkelijk je reizen met de auto, fiets of te voet. Omdat je ook tussenstops en pauzes kunt toevoegen aan je planning, krijg je een precieze geschatte aankomsttijd.

Klaar voor vertrek? Dan start je de rit en kun je een versleutelde link delen. Wie deze opent, ziet in een browser de voortgang, geschatte aankomsttijd, resterende afstand en stops. Die persoon hoeft geen app te installeren of account te hebben. Handig en veilig!

Iiro Iiro App Gratis via Google Play via Google Play

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4. Case Solved: The London Files

In deze game ga je als een echte speurneus door de Britse hoofdstad om aanwijzingen te ontcijferen in een gezellige noir-sfeer met personages die op papieren knipsels lijken. De puzzels die je in Case Solved moet oplossen draaien allemaal om slim redeneren.

Je kruipt echt in de huid van een detective en moet al je vaardigheden gebruiken terwijl je plaatsen delict verkent, verdachte figuren ondervraagt, versnipperde bewijsstukken verbindt en ingewikkelde mysteries oplost met pure logica, zonder giswerk. Succes!

Case Solved: The London Files MINIMOL GAMES Gratis via Google Play via Google Play

5. AutoBit

Schrik niet van de Italiaanse screenshots: AutoBit is ook gewoon in het Engels te gebruiken. Deze gloednieuwe app is ideaal als je een auto stap voor stap wil taxeren. De app is erg gebruiksvriendelijk zodat vrijwel iedereen de vragen kan beantwoorden.

Als je alle benodigde info over je auto of motor hebt gegeven, komt er een score van 0-100 uit. Uiteraard duik je ook in het uitgebreide rapport dat de app voor je maakt. AutoBit slaat gemaakte taxeringen op zodat je ze later met elkaar kunt vergelijken.

AutoBit - Controllo Auto Memmola Labs Gratis via Google Play via Google Play

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