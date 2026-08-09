Drink genoeg water met deze app (Android-apps en -games week 32)

Haal alles uit jouw sessies in de sportschool, speel een soort Scrabble met piraten en zorg dat je gehydrateerd blijft. Dit en meer in ons weekoverzicht.

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Dit zijn de beste apps en games van week 32

We hebben de Play Store ook deze week weer goed in de gaten gehouden en zetten de vijf beste, grappigste of handigste apps en games graag weer voor je onder elkaar. Deze vijf nieuwe Android-apps en -games vind jij wellicht het downloaden waard!

1. HydroZen

Merk jij dat je niet iedere dag aan de aanbevolen anderhalf tot twee liter water komt? Je bent zeker niet de enige. Laat de nieuwe app HydroZen je daarbij helpen. Zor krijg je allerlei inzichten in je waterinname en stel je gemakkelijk haalbare, persoonlijke doelen.

Alles is gericht op efficiëntie, merk je al gauw. Zo kun je met één tik waterinnames registreren met snelle voorinstellingen (150 ml, 250 ml of 500 ml voor bijvoorbeeld koffie of thee). Een mooie blauwe cirkelvormige meter toont je voortgang in realtime.

HydroZen jcappandweb Gratis via Google Play via Google Play

2. Letter Pirate

Ahoy, landrotten! Dit woordspelletje heeft een leuk piratenthema. Je gaat tegels met letters (zelfs hele woorden) van je tegenstander stelen om daarmee je eigen, nog langere woorden mee te maken. Wie aan het eind de meeste tegels heeft, wint.

Daarmee geeft Letter Pirate een geinige, unieke draai aan de doorgaans zo beschaafde taalspelletjes zoals Wordfeud. Je zou deze nieuwe game dan ook als een variant op Scrabble met een extra competitief tintje kunnen zien. Ooglapje op en puzzelen maar!

Letter Pirate - A word game Ancient Bison LLC Gratis via Google Play via Google Play

3. IConverter

De beste apps zijn tools waarmee je van alles kunt doen. IConverter is zo’n applicatie die allerlei handige toepassingen combineert. Denk bijvoorbeeld aan het converteren van HEIC-bestanden naar JPG, comprimeren van video’s en samenvoegen van pdf’jes.

Er zitten nog meer functies in deze lokale bestandsconverter en -compressor voor jouw Android-apparaat. Je voert bestandsbewerkingen rechtstreeks uit in deze app, zodat ze veilig op je telefoon of tablet blijven en je ze niet naar een website hoeft te uploaden.

IConverter: File Converter ZIP Xionity Apps Gratis via Google Play via Google Play

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4. House of the Lost: Revived

Je zus is verdwenen in het ‘Huis van de Verlorenen’ en alleen jij kunt haar redden. Pak daarom je katapult en stap binnen in dit oude landhuis. In deze dungeon crawler zijn genoeg geheimen te ontrafelen en vijanden te verslaan. Uiteraard ga je weer vaak dood.

De game is gebaseerd op de versie uit 2012, maar ook in 2026 nog leuk en uitdagend. Dat komt omdat je in iedere speelsessie een nieuw huis met nieuwe monsters voor de kiezen krijgt. Er zijn geen advertenties en de game is ook volledig offline te spelen.

House of the Lost: Revived F5 Games LLC Gratis via Google Play via Google Play

5. Valen

Sta jij graag in de sportschool te werken aan je lichaam, dan wil je natuurlijk voorkomen dat je spieren overbelast raken. Door de nieuwe applicatie Valen te downloaden, krijg je interessante data en statistieken die dat vervelende scenario moeten voorkomen.

Elke keer dat je een training afrondt, brengt Valen de belasting van elke spiergroep in kaart en volgt het herstelproces uur na uur in realtime. Je krijgt een live heatmap van je lichaam, die automatisch wordt bijgewerkt naarmate je lichaam herstelt.

Valen – Train Smarter May Or May Knot Gratis via Google Play via Google Play

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