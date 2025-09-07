De 5 beste Android-apps en -games van de week (#36 2025)

Verander in een robot, kies makkelijker welke film jij en je partner kunnen kijken en laat je kind beter omgaan met geld. Dit zijn de beste apps van deze week.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de beste apps en games van week 35

Het is zondag, dus is het tijd om de week af te sluiten met de beste Android-apps en -games van het moment. We zetten ze hieronder voor je op een rijtje en behandelen alles: van vlieggevechten tot kikkerhotels.

1. Androidify

Ben jij écht fan van Android of heb je je altijd al afgevraagd hoe je eruit zou zien als schattige robot? Bekijk dan Androidify. In de app van Google upload je een foto van jezelf of geef je een tekstopdracht, waarna AI aan het werk gaat. Het resultaat? Een Android-robot met jouw eigenschappen, zoals je haar, kleren en accessoires.

Vervolgens kun je de afbeelding verder opmaken, met verschillende (AI-) achtergronden. Zo maak je een toffe wallpaper voor op je telefoon of laptop, of een leuke sticker voor op WhatsApp. Liever niet de app installeren? Androidify heeft ook een eigen web-app.

Androidify Google Samples Gratis via Google Play via Google Play

2. ACECRAFT

Acecraft is een mobiele game vol actie, in het genre ‘shoot ‘em up’, waarin je de lucht moet veroveren van de vijanden. Je bestuurt een vliegtuig door de wolken en gaat luchtgevechten aan. Je bekijk het gevecht van boven en schiet als een soort ‘Space Invaders’ iedereen en alles wat je tegenkomt overhoop.

Tijdens de game ontgrendel je power-ups en punten. Daarmee kun je vervolgens weer betere uitrustingen kopen om uitdagende gevechten aan te gaan. Dit alles is verpakt in een nostalgische en retro cartoonstijl. In de ‘2-Player Survival Challenge’ kun je zelfs samen met een vriend aan de slag gaan.

ACECRAFT Vizta Games 9.6 (213.584 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

3. Matched

Ook altijd eeuwen aan het zoeken naar iets wat jij en je partner willen kijken op Netflix? Dan is Matched misschien wel de oplossing. De app werkt op basis van een eenvoudig veegsysteem, vergelijkbaar met dat van Tinder, waarin jij en je partner gaan vegen door aanbevolen films en tv-programma’s.

Zodra jullie beiden ‘ja’ vegen op dezelfde titel, heb je een match en weet je wat jullie kunnen kijken. Hopelijk komt er zo een einde aan al dat zoeken op Netflix. Vervolgens kun je de film of serie direct openen in de streamingdienst. Tof!

Matched: Movie App For Couples Taste Labs, Inc 6.8 (596 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

4. Idle Frog Hotel

Idle Frog Hotel is een Android-spel waarin je de baas bent van een hotel, gerund door kikkers. Het is een zogeheten ‘idle tycoon’-game, wat betekent dat het hotel groeit en geld verdient, zelfs als je niet aan het spelen bent. Je begint met een klein verblijf en bouwt het uit tot een luxe resort.

Terwijl je speelt, kun je nieuwe kamers en gebieden ontgrendelen, kikker-medewerkers aannemen om taken te automatiseren en je hotel versieren met leuke items. Het doel is om de andere dieren tevreden te houden en lekker te ontspannen. Dus, kun jij dat wel gebruiken? Probeer dan Idle Frog Hotel.

Idle Frog Hotel - Cozy Games 4th May Games Gratis via Google Play via Google Play

5. BUUT

Wil jij je kinderen helpen bij het omgaan met geld? Bekijk dan BUUT. Het is een nieuwe mobiele bank van de makers van Tikkie, gemaakt voor jongeren. De bank is ontworpen om ze te helpen grip te krijgen op hun geld door middel van potjes. Jongeren verdelen hun geld over verschillende potjes voor specifieke doelen, zoals kleding of zakgeld.

Met de bijbehorende betaalpas kunnen ze betalen vanuit een gekozen potje, waardoor budgetteren tastbaar wordt. De gratis app biedt verder een speelse interface, financiële tips en de mogelijkheid voor ouders om mee te kijken.

BUUT ABN AMRO Bank N.V. Gratis via Google Play via Google Play

Iedere zondag een overzicht met nieuwe Android-apps en -games?