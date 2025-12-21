De 5 beste Android-apps en -games van de week (#51 2025)

Een geinig woordspelletje, de handigste app als je gaat klussen, een vrolijk kikkeravontuur en een taalapp met een heleboel AI.

Dit zijn de beste apps en games van week 51

Het jaar zit er bijna op, maar wij nemen nog geen gas terug. Maak kennis met vijf interessante apps in de Google Play Store. Inmiddels hebben we ook al uitgebreid teruggeblikt op 2025, dus bekijk zeker ons jaaroverzicht van apps en games!

Heb je binnenkort een klusproject op het programma staan? Download OmniTools voor de nodige efficiëntie. Of je nu student bent, doe-het-zelver of iemand met een hekel aan meerdere apps om iets gedaan te krijgen; deze app is echt de moeite waard.

OmniTools bevat onder andere eenhedenconversies voor inhoud, druk en snelheid, maar ook handige rekenhulpmiddelen. Daarnaast is er een toolkit met een waterpas, kompas, verfcalculator en tegelcalculator. Een heleboel klushulp en dat in één app.

2. Kamaeru: A Frog Refuge

Je eigen kikkeropvang bouwen waar de schattige, springerige amfibieën zich helemaal thuisvoelen. Dat is jouw ultieme doel in het nieuwe spel Kamaeru. In dit geinige avontuur verzamel je kikkers en zorg je natuurlijk ook goed voor je nieuwe vriendjes.

Er is nog een leuke extra uitdaging in het spel: kiekjes maken van de kikkers. Voeg ze toe aan een album (je Frogedex). Ondertussen leer je van alles over biodiversiteit en duurzaamheid. Kortom: Kamaeru is in meerdere opzichten een groen avontuur!

3. Spotify

Een keer in de zoveel tijd komt-ie weer voorbij: Spotify. De muziekdienst knalt er eind 2025 gewoon nog een nieuwe functie uit. Dit keer gaat het om het importeren van afspeellijsten van andere apps naar Spotify, wat een stuk makkelijker is geworden.

Hiervoor gebruikt Spotify de integratie TuneMyMusic. Kom je bijvoorbeeld van Deezer of Apple Music? Dan maakt TuneMyMusic het importeren van afspeellijsten mogelijk (maar exporteren nog niet). De functie wordt binnenkort beschikbaar in de Spotify-app.

4. Dave’s Word Game

Woordspelletjes zijn populairder dan ooit. Maar, zeg eens: ken jij het nieuwe spelletje Dave’s Word Game al? Iedere dag krijgt iedere speler ter wereld hetzelfde bord met dezelfde letters om de beste, meest waardevolle Engelse woorden mee te maken.

Je doel is niet alleen om woorden te vinden, maar ook om te bedenken wat elke zet voor je toekomstige opties betekent. Speel geduldig en slim, want dan maak je kans om het klassement te bestormen. Je kunt het bord zo vaak per dag spelen als je wil.

5. Pingo AI

Al ruim anderhalf miljoen mensen hebben Pingo AI gedownload om een ​​taal te leren. De app gebruikt resultaatgerichte AI om jou vloeiend een taal te leren spreken. Dit doe je door te oefenen met gesprekken in het echte leven. Alsof je met een vriend praat.

Door de gepersonaliseerde taallessen in Pingo leer je precies wat je nog moet verbeteren, zoals je woordenschat, grammatica of spreekvaardigheid. Er wordt ingezet op taalkennis die je ook echt nodig hebt. Er zijn meer dan 25 talen om uit te kiezen.

