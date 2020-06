De 5 beste Android-apps in de Play Store van week 25 – 2020

Er komen continu nieuwe apps bij in de Play Store. De meesten zijn het proberen echter niet waard. In dit wekelijkse overzicht verzamelen we daarom de beste Android-apps, updates en games voor je.

1. Pokemon Smile

Eerder kreeg Pokémon ons al massaal aan de wandel met GO, en nu proberen ze de jeugd wat bij te brengen. Pokémon Smile, zoals de nieuwste game heet, leert de allerkleinsten hoe ze hun tandjes moeten poetsen. Zoals je van Pokémon mag verwachten gebeurt dit wel op een creatieve manier.

Smile tovert namelijk allerlei Pokémon op het beeld van je smartphone. Deze verschijnen rondom het gezicht van je kind. Indien hij of zijn goed zijn best doet en dagelijks ‘incheckt’ om tanden te poetsen staat daar een beloning tegenover, waaronder accessoires die je in de game kunt ‘dragen’.

→ Download Pokémon Smile in de Play Store (gratis)

2. GameClub

Netflix, maar dan voor games. Zo kun je GameClub omschrijven. Door maandelijks 4,99 euro te betalen krijg je in deze app toegang tot een collectie van meer dan 40 spelletjes. Deze games zijn geoptimaliseerd voor smartphones en ontdaan van reclame. GameClub kwam eerder al voor iOS uit, maar is nu ook in de Play Store van Android te vinden.

Het werkt heel simpel. Download de app, sluit een abonnement af, download een interessante game en begin met spelen. Vooralsnog kun je met iets van 40 games aan de slag, maar GameClub belooft wekelijks nieuwe titels toe te voegen. Je kunt de gamedienst 30 dagen gratis uitproberen.

→ Download GameClub in de Play Store (4,99 euro per maand)

3. Ietwat Gevat

Ken je Cards against Humanity? Ietwat Gevat is de Nederlandse versie daarvan. De app werd afgelopen week uitgebracht door ontwikkelaar René van der Berg. Het principe is simpel. Iedere ronde krijg je een bepaalde zin op je smartphone te zin die je met een woord, of meerdere woorden moet afronden.

Zodra alle antwoorden zijn ingevuld, stemt de jury op haar of zijn favoriet. Die persoon wint de ronde, waarna het hele riedeltje weer opnieuw begint. Cards against Humanity-potjes komen er vaak op neer dat het meest absurde, grappige of zwartgallige antwoord wint. Ietwat Gevat is gratis te downloaden in de Play Store.

→ Download Ietwat Gevat in de Play Store (gratis)

4. Keen

Aan doorzettingsvermogen geen gebrek bij Google. Nadat het techbedrijf in het verleden meerdere sociale netwerken probeerde op te zetten, die allemaal faalden, waagt men met Keen een nieuwe poging. Keen is overduidelijk geïnspireerd op Pinterest en laat je interessante dingen op een ‘Keen’ plaatsen.

De app is gemaakt door Area 120, Googles experimentele afdeling. “Met Keen beheer en deel je de content die er volgens jou toe doet”, aldus het persbericht. De app lijkt zich vooral qua design te willen onderscheiden ten opzichte van Pinterest. Keen is namelijk heel minimalistisch en rustig vormgegeven.

→ Download Keen in de Play Store (gratis)

5. HEY Email

Apple laat HEY niet toe in haar App Store, maar de nieuwe e-mail-app is wel in de Play Store te vinden. HEY is de nieuwste app van Basecamp, een bekende dienst om op afstand met collega’s samen te werken. De applicatie gooit het over een compleet andere boeg dan de gevestigde e-mailapplicaties, zoals Gmail en Outlook.

HEY verbetert bijvoorbeeld je privacy door trackers te blokkeren, bestandjes die jou over het internet volgen. Ook deelt de app binnenkomende berichtjes anders in. Normale berichten worden in de “Imbox” gezet, terwijl nieuwsbrieven automatisch in het “The Feed”-bakje belanden. Goedkoop is HEY niet; de app kost bijna 90 euro per jaar, maar je kunt ‘m 14 dagen gratis uitproberen.

→ Download HEY Email in de Play Store (gratis uitproberen)