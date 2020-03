Heerlijk een bordspel spelen is natuurlijk fijn, alhoewel dat nu allemaal wat lastiger gaat. In de Play Store zijn echter veel goede digitale bordspellen te vinden. Android Planet zet de leukste voor je op een rijtje.

Digitale bordspellen: de leukste zes op een rij

Veel mensen zitten en werken thuis vanwege het coronavirus en de deur uit voor een familiebezoek, feestje of drankje om de hoek is er niet bij. Je kunt natuurlijk al je favoriete series en films streamen aankomende tijd. Fijn is het dan ook dat het maandthema van Android Planet deze maand streaming is. Maar al dat bingen is ook niet altijd even gezellig en misschien wil je weleens een bordspel spelen.

Geen zin om weer te Rummikub uit de kast te pakken om te spelen met het gezin, je huisgenoten of geliefde? Bekijk dan onderstaande suggesties van digitale bordspellen die in de Play Store te vinden zijn. Met deze games kun je veelal offline, lokaal en online spelen; voor ieder wat wils dus.

1. Ticket to Ride

Ticket to Ride is gebaseerd op het gelijknamige bordspel. De bedoeling is dat je zo veel mogelijk treinroutes bouwt. Dat doe je door kaarten te verzamelen en de treinroutes op het speelbord weg te leggen.

Gebruikers mogen steeds maar een klein stukje rails claimen, dus je moet het tactisch spelen. Ook kun je elkaar dwarsbomen door routes van je tegenstanders over te nemen. Hoe langer de route, des te meer punten je krijgt.

→ Download Ticket to Ride (6,99 euro met in-app aankopen)

2. Monopoly

Ook Monopoly is te vinden in de Play Store, voor veel mensen het favoriete bordspel van vroeger. Straten kopen, onderhandelen en hotels bouwen: word de beste zakenman of -vrouw in deze klassieker.

Via de app speel je ‘gewoon’ op een 3D-bord met de pionnen die je gewend bent. De game kent verschillende modi, waardoor je het offline en online kunt spelen. Zo kun je op een afstand toch even uit de echte wereld ontsnappen om te bouwen aan jouw vastgoed-imperium.

→ Download Monopoly (4,49 euro met in-app aankopen)

3. Carcassonne

Van dezelfde ontwikkelaar als Ticket to Ride is er het bekende Carcassonne. Ook deze game is visueel erg aantrekkelijk om te spelen op een smartphone of tablet. Je kunt het basisspel spelen, maar ook kiezen voor allerlei (betaalde) uitbreidingen.

Je kunt een lokale game starten, waarbij iedereen op zijn eigen apparaat speelt, maar het toestel ook doorgeven. Daarnaast zijn er uitgebreide online-mogelijkheden, kun je allerlei opdrachten voltooien en is het net als het echte bordspel ouderwets genieten om te spelen.

→ Download Carcassonne (4,99 euro met in-app aankopen)

4. Risk

In de officiële Risk-game speel je online tegen zowel vrienden als vreemden. De regels zijn precies hetzelfde als het bekende bordspel: jij probeert zoveel mogelijk van de wereld te veroveren. Het klassieke spel is gratis, andere uitbreidingen en variaties kosten je wel geld. Geen tegenstanders in de buurt? Het is ook mogelijk om in je eentje te spelen.

→ Download Risk (gratis met in-app aankopen)

5. Catan Universe

Het bekende Catan spel is er ook voor je smartphone of tablet. Hiermee speel je het originele bordspel, het kaartspel of één van de uitbreidingen van deze klassieker. Het is in principe een 3D-animatie van het bordspel.

Je ziet dus ook kaartjes op tafel liggen en je moet kleine dorpjes en straten op het bord plaatsen. Aan jou de taak om zo goed mogelijk te onderhandelen, te bouwen en zo de meeste punten te verzamelen.

→ Download Catan Universe (gratis met in-app aankopen)

6. Cluedo

Ontpop je tot een echte detective in de klassieker Cluedo. Kom erachter wie een moord pleegde, waar en met welk moordwapen. Op je notitieblokje zet je kruisjes, vinkjes of vraagtekens als je een aanwijzing opvangt. Ook dit spel speel je online tegen vrienden of onbekenden.

→ Download Cluedo (2,29 euro met in-app aankopen)

Wil je meer tips wat je kan doen als je aan huis gekluisterd bent? Check dan onder andere alles over ons maandthema streaming. Daarin vind je niet alleen het laatste nieuws over streamingdiensten, maar ook handige apps en tips. Ook verschijnen elke week de beste streamingtips, zodat je altijd wat nieuws te kijken en te luisteren hebt.

